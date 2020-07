Marco Fabián ya abrió la puerta: ¿cuán cerca está de volver a Chivas como refuerzo?

A punto de cumplir los 31 años el próximo martes 21 de julio, Marco Fabián de la Mora ya abrió públicamente las puertas de un retorno a las Chivas de Guadalajara, pero la directiva y especialmente el Presidente Deportivo, Ricardo Peláez, todavía no se deciden a acelerar definitivamente por el talentoso mediocampista ofensivo mundialista.

El volante de 1.70 m. y 64 kilos reveló sobre el Rebaño Sagrado: "Significa muchísimo, es un amor mutuo que es difícil de describir, tanto de mí hacia la institución como al revés. Hemos vivido tantas cosas... Más de la mitad de mi vida la viví con estos colores, llegué a los siete años al club. Por todo lo que tocó vivir ahí, bueno y malo, le tengo un amor increíble".

"Si yo tuviera que escribir el guión de mi carrera, obviamente que me gustaría retirarme ahí pero no depende de mí. Ya lo sabrá el futuro, pero es una institución a la que le tengo mucho amor y siempre trato de desearle lo mejor porque significa muchísimo en mi vida", amplió quien ya no tendrá lugar en Philadelphia Union de la Major League Soccer pese a que el torneo oficial de la Liga ya comenzó en Estados Unidos luego del parón por la pandemia del coronavirus.

Tanto Peláez como el resto de los dirigentes rojiblancos no están convencidos de fichar a Marco por su elevada edad, la inactividad que arrastra y algunos problemas extradeportivos que ha tenido fuera de la cancha, situación que ya sufrió la entidad tapatía últimamente con Víctor Guzmán, Alexis Vega y José Juan Macías por ejemplo.

Fabián tuvo dos ciclos en el Redil: 2007-2013 y 2015, con una breve etapa en Cruz Azul de por medio. Con la playera rojiblanca disputó casi 200 partidos oficiales con alrededor de 50 goles y dos títulos conquistados: una InterLiga y una Copa MX. Además, defendió los colores de la Selección y de Eintracht Frankfurt de Alemania en una trayectoria que ya lleva 13 años en el más alto nivel.