"Aquí es complicado": Matías Almeyda puso en duda su futuro con el San José y en Chivas se ilusionan con su llegada

¿Guiño a Chivas? Matías Almeyda puso en duda su continuidad con el San José Earthquakes tras caer ante el LAFC y poner en riesgo la clasificación en la MLS. El entrenador argentino compareció ante los medios de comunicación y habló de lo "complicado" que resulta ser campeón con su tropa actual, algo que ilusiona a Chivas de Guadalajara que sueñan con la vuelta del 'Pelado' al banquillo rojiblanco.

"Me gusta donde estoy, pero me gusta ser Campeón a mí. Soy un enfermo que quiero ser Campeón y así está complicado, está difícil. Cuando llegué a este club, llegué con otro tipo de realidades en el sentido que se iban a cambiar un montón de cosas que ahora no se han podido modificar”, dijo el estratega a los medios de prensa.

Sus palabras no han hecho más que avivar los rumores que lo señalan como el principal favorito para sustituir a Michel Leaño en el banquillo del Rebaño. Y es que a pesar de que el joven entrenador consiguió su primera victoria oficial con Chivas este fin de semana ante el Toluca, su futuro al frente del equipo sigue estando en duda.

Por su parte, Almeyda envió un mensaje que sonó a critica a la directiva del San José cuando habló de las "herramientas" necesarias con las que se debe contar para trascender en el torneo, algo que dijo "no depende de el", por lo que su continuidad con la franquicia de la MLS pende de un hilo mientras que Chivas sigue al acecho.

“Todos en la vida necesitamos herramientas, mientras más herramientas tengamos más posiblidades vamos a tener. Ahí surgen un montón de caminos con respecto a cuando te dan herramientas: lugar de trabajo, reforzar el plantel, reforzar la cantidad de jóvenes. Hay un montón de procesos que se podrían hacer mejor y que en estos tres años no los pude provocar, porque no dependen de mi”, aseguró.