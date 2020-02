"Me considero un jugar alegre, trato de llevarme bien con todos mis compañeros": Isaac Brizuela

Isaac Brizuela es uno de los jugadores que partido a partido, comienza a aumentar el cariño por parte de los aficionados, con las actuaciones que se han destacado por parte del futbolista.

El centrocampista conversó de manera exclusiva con el canal de Youtube del Dr. García, en la que entregó detalles de sus inicios deportivos, su presente en el club, entre otras situaciones.

"Yo inicié con Toluca. Vine a unas pruebas acá con Chivas, vine dos días pero no quedamos, éramos entre 400 jugadores. Gracias a Dios no me desanimé, así que no me pegó tanto el no haber quedado".

Además, agregó "A los tres, cuatro meses, me invitó un amigo a probarme a Toluca, me quedé aquí un año. Fue en el 2006 cuando me fui al estado de México, para iniciar mi carrera profesional".

Eso no fue todo, ya que también entregó detalles más personales sobre como él se considera como actual jugador de las Chivas de Guadalajara.

"Me considero un jugar alegre, trato de llevarme bien con todos. Mi mejor virtud como futbolista es la rápidez, el encarar, que son las habilidades que más utilizo".