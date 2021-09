Alexis Vega será el único jugador de Chivas titular con el Tricolor ante Jamaica

La Selección Mexicana entrará en acción este jueves dentro de una nueva eliminatoria por la Concacaf ahora para la Copa del Mundo de Qatar que se realizará el siguiente año y tres jugadores de las Chivas de Guadalajara están considerados para este duelo, aunque solo Alexis Vega luce como el futbolista rojiblanco que arrancará el encuentro, mientras que Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda estarán en la banca.

Pensando en que mantenga el nivel que mostró en los pasados Juegos Olímpicos con el Tricolor Sub-23, el estratega Gerardo Martino habría tomado la decisión de darle una oportunidad a Vega en el 11 titular que esta noche recibirá a Jamaica en la cancha del Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Cabe recordar que el Gru fue una de las piezas claves del Tri en Tokio, pues marcó tres anotaciones y acumuló dos asistencias, lo cual llamó la atención de algunos clubes de Europa como el Porto de Portugal, con lo cual el “Tata” desea que el rendimiento del atacante del Rebaño Sagrado vaya en aumento para considerarlo de manera permanente en el resto de la eliminatoria para la Copa del Mundo.

No obstante, Alexis Vega todavía no enseña su mejor nivel con las Chivas en el Torneo Grita México Apertura 2021, pues su aparición se dio en la visita a Santos Laguna por la Fecha 4, con el resultado final de empate sin goles, contra León donde cayeron 3-0, frente a Rayados también terminaron 0-0 y el sábado anterior derrotaron a Necaxa 2-1, por lo que no se ha hecho presente en el marcador con Guadalajara.

Alineación probable de México ante Jamaica

Esta noche "Tata" Martino se inclinaría por los siguientes nombres: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Luis Romo, Edson Álvarez, Sebastián Córdova; Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Roberto Alvarado. Jesús 'Tecatito' Corona quedará fuera de la lista de concentrados.