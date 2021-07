México vs. Sudáfrica: ¿Qué necesita el Tri para avanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Un baldazo de agua fría en plena madrugada. Así se puede considerar la derrota por 2 a 1 de la Selección de México a manos de Japón. El elenco de Jaime Lozano que cuenta con las presencias de Alexis Vega, Uriel Antuna y Jesús Angulo, más allá de que se mantiene como el segundo de su zona, deberá buscar la clasificación a los cuartos de final del campeonato masculino de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, frente a Sudáfrica en la última jornada del Grupo A.

El cotejo del Tri frente a los africanos se desarrollará el miércoles 28 de julio a las seis y media de la mañana de la Ciudad de México en el Domo de Sapporo y, en simultáneo, para disminuir el margen de las especulaciones, se disputará el Japón vs. Francia en el Estadio Internacional de Yokohama, siendo estos dos partidos los últimos a llevarse a cabo correspondientes a la primera instancia.

¿Qué necesita la Selección de México para avanzar a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

La Selección de México para no depender de nadie, no debe pensar en otro resultado que no sea ganar. Si obtiene las tres unidades que se pondrán en juego contra Sudáfrica el miércoles 28 de julio en el Domo de Sapporo, por la diferencia de gol de más dos que registra al momento, se clasificará directamente a los cuartos de final del certamen masculino de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Vale aclarar que más allá de que el conjunto sudafricano no suma puntos, aún tiene chances de meterse entre los ocho que seguirán su camino rumbo a las medallas. Por lo tanto, el cruce no será nada más que un trámite para cumplir con el calendario. En ese sentido, si los aztecas empatan, precisan que Japón le gane o empate a Francia.

Si México pierde con Sudáfrica: ¿Tiene chances de avanzar a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos?

Si México pierde, de igual manera puede llegar a clasificarse a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso sí, la derrota no debe ser de una diferencia mayor a tres goles (para que su rival de turno no lo supere en las estadísticas dentro del grupo) y sí o sí necesitará que los asiáticos dobleguen a los europeos. El primero y el segundo del Grupo A se enfrentarán, respectivamente, al primero y al segundo del Grupo B, integrado por Corea del Sur, Nueva Zelanda, Honduras y Rumania.