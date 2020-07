Miriam García revela posibilidad de migrar a Europa y la razón de seguir en Chivas Femenil

Miriam García, mediocampista de la rama Femenil de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una video conferencia de prensa que junto a la delantera Rubí Soto también ha tenido llamados y acercamientos con clubes de Europa en este mercado de transferencias, pero también reveló el motivo que la llevó a no concretarlos de momento y seguir en la plantilla tapatía para la próxima temporada de la Liga MX Femenil.

La volante del Rebaño Sagrado Femenil, de apenas 22 años de edad y con un ámplio recorrido en la selección mexicana, es una de las rojiblancas que más oportunidad ha tenido de ser seguida por otros clubes cuando está con el Tricolor. Sin embargo, explicó con mucha madurez que pese a las tentadoras ofertas, prefiere esperar a que su proceso de formación esté más completo y sólido, para dar el salto en uno o dos años al viejo continente.

Miriam Garcías espera cumplir su ciclo en el redil antes de migrar (Chivas Femenil)

García, en la video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía, reconoció que "Sí he tenido pláticas, pero he llegado a la conclusión de que aún me falta un poquito dentro de la Liga. En lo personal, quiero ir cuando sienta que estoy en mi nivel máximo para ir allá y mantenerme. Espero en un futuro, en uno o dos años tener la oportunidad de ir, pero ya estando consolidada, porque también mi lesión vino a retrasar un poco y creo que de nuevo voy retomando nivel".

La mediocampista rojiblanca también tiene claro en los campeonatos que le gustaría jugar, aunque tampoco se niega a otras opciones al aseverar que "sí he tenido acercamientos. Me gustaría jugar, en lo personal, en España. Por lo que significa, por los clubes que hay allí, pero también Francia y Estados Unidos que en el femenil es una Liga de gran nivel, no estoy cerrada a una sola Liga o posibilidad". Añadió que el desempeño de Rubí Soto con el Villarreal será clave para abrir el camino a otras mexicanas y afirmó que "es muy importante el paso que está dando en este momento Rubí, porque de alguna manera ella está llevando la imagen de todas nosotras como futbolistas, como mexicanas y como jugadoras del Club Deportivo Guadalajara".

García se mostró consciente que deberán cubrir la ausencia de Rubí Soto en el plantel al reconocer que "el hecho que Rubí se haya ido, cuando era constante en el cuadro, es un cambio al que debemos adaptarnos. Estábamos adaptadas a su estilo, pero las que llegan aportarán, hay mucha competencia en esa posición y creo que las cosas irán a mejor". El equipo continúa su pretemporada y señaló que "yo considero que tenemos que continuar con nuestras actividades y el fútbol es parte de ello y para poder continuar bien necesitamos partidos es parte del juego" y en cuanto algún amistoso previo agregó que "vamos lento, porque empezamos una semana después, no sabemos si habrá amistoso, porque no sabemos de casos positivos en otros equipos. Lo importante es prevenir".