Se dice que el futbol suele ser un medio por el cual se generan grandes amistades, en donde sin duda alguna una de las más recordadas en la historia de Chivas es la de Omar Bravo con Alberto Medina, quienes fueron apodados como los Alegres Compadres, en donde el Venado reveló una anécdota en donde estuvo a punto de ser golpeado por su amigo.

Ambos futbolistas oriundos de Sinaloa y surgidos de la cantera del Guadalajara se convirtieron en ídolos de la afición debido a sus buenas actuaciones, mismas que ocasionaron que el Rebaño consiguiera el título de Liga en el Apertura 2006, en gran medida por sus actuaciones.

Sin embargo, pese a la gran amistad que une a ambos exfutbolistas, incluso hasta el día de hoy, el Venado Medina reveló algunas ocurrencias que hacían durante su estadía en casa club, en donde una noche estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza por Omar Bravo con un ladrillo.

JAM MEDIA

“Cuando llegué a Guadalajara, estuve en la casa club, pero creo que me arropé más porque había más jugadores ahí. Rápidamente hice amistades, conocí a Omar Bravo. No sé si estuvo bien o si estuvo mal eso, mi Compadre.

“A las 10 de la noche (cerraban la puerta en casa club y nosotros llegábamos a las 12. Nos brincábamos la barda y ya no sabían de nosotros. Muchas travesuras que surgieron. Una vez de Halloween, me puse una máscara y empecé a asustar a todos, hasta que llegó Omar Bravo y me quería dar con un ladrillo en la cabeza. Me tuve que quitar la máscara y decirle que soy yo. Pensó que era alguien que se había metido a la casa club”, recordó entre risas el exfutbolista del Rebaño en entrevista con Manuel Sol.

