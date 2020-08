"No lo dudé ni un segundo": Vucetich sobre su llegada a las Chivas

Víctor Manuel Vucetich recibió la responsabilidad de guiar a las Chivas de Guadalajara de regreso a la Liguilla después de que la directiva tomara la decisión de relevar a Luis Fernando Tena del cargo de director técnico debido al pésimo rendimiento que tuvo el equipo en las tres primeras jornadas del Guard1anes 2020 de la Liga MX, donde no pudieron anotar ni un solo gol en 270 minutos.

Vucetich fue parte de una rueda de prensa organizada por el Guadalajara este jueves y ahí confirmó que al primer momento que se pusieron en contacto con el para ofrecerle el cargo de entrenador, no lo dudó ni un segundo ya que le parece un reto más para su larga y provechosa carrera en el balompié azteca.

¡ASPIRAMOS SIEMPRE A LO MÁXIMO! ����



¡Sigue la transmisión �� EN VIVO en nuestras redes sociales!

YouTube: �� https://t.co/OIuWyrQGvC

Facebook: �� https://t.co/QAeCCGrrfj pic.twitter.com/m0f5v4Owkj — CHIVAS (@Chivas) August 20, 2020

"No dudé. Me jala mucho el reto, la adrenalina y conseguir resultados como entrenador. En un segundo dije 'voy', el hecho de llegar así me ayudó mucho a recibir lo mejor del equipo. Estoy feliz", explicó el nuevo estratega rojiblanco.

La era del Rey Midas en el Rebaño Sagrado comenzó de manera positiva, con una victoria por 2-1 frente al Atlético de San Luis lo que significó el segundo triunfo consecutivo del equipo en la temporada y que ayudó a subir la moral y la confianza de todo el plantel.

"Lo más importante es cumplir los objetivos ganando. Tenemos jugadores jóvenes, es una gran oportunidad la responsabilidad de tratar de rescatar jugadores. Podemos formar ganando", continuó.