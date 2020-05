Norma Palafox recordó a su madre con un emotivo mensaje en Instagram

La vida de Norma Palafox cambió radicalmente desde el 19 de septiembre de 2019: aquel día falleció su mamá a los 59 años por un paro respiratorio luego de luchar contra una enfermedad. La jugadora de Chivas la tiene presente en sus expresiones públicas y este domingo aprovechó el Día de la Madre para escribirle un emotivo mensaje en Instagram.

"Daría todo por un abrazo tuyo. Hoy solo me toca mirar al cielo, Feliz día mamá!, hasta donde quiera que estés, siempre estaré agradecida con Dios y con la vida por la mamá que me tocó", comenzó la delantera de 21 años sobre la mujer que fue su modelo a seguir. "No me hubieran alcanzado tres vidas para devolverle un poco de lo que me dio", reconoció en una entrevista con As México en marzo.

"LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO, TE AMO INFINITAMENTE y me haces tanta falta. Siempre unidas del corazón mi ángel", agregó en su saludo a su mamá Norma Alicia. "Le prometí y le sigo prometiendo que su hija va a llegar muy lejos. Quiero ser una mujer emprendedora a futuro y todo es para ella, para demostrarle que dejó una niña muy buena", aseveró en la misma nota.

Al momento del deceso, la futbolista participaba del Exatlon en Estados Unidos. Cuando recibió la noticia del grave estado de salud en que se encontraba su madre, la joven atacante suspendió su actividad en la competencia para regresar días después. Parte de las sensaciones de Palafox estuvieron documentadas por el programa televisivo.

Después de su experiencia en EE.UU. la oriunda de Hermosillo regresó al Rebaño en diciembre, en donde jugó los diez partidos del Clausura 2020, aunque sólo tres como titular. En total sumó 316 minutos en su nueva etapa en el club que ganó el Apertura 2017.