Oribe Peralta busca un segundo aire en Chivas tras un año para el olvido

Oribe Peralta es uno delanteros más prolíficos que han pasado por la Liga MX en los últimos años, de eso no hay duda, pero desde que llegó a las Chivas de Guadalajara tuvo un bajón de nivel que terminó marginándolo por completo de las consideraciones del cuerpo técnico.

En sus primeros 12 meses en el Rebaño Sagrado, el atacante originario de Torreón solo ha logrado anotar 2 goles y entregar 1 asistencia en un total de 19 partidos jugados, en los cuales 12 fueron como titular.

Desde la llegada de Luis Fernando Tena a mediados del Apertura 2019 cayó aún más el tiempo de juego del "Cepillo" por lo que muchos creían que dejaría el equipo, sin embargo se mantiene formando parte del plantel y peleará por un puesto como recambio con Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Alexis Vega.

Los mejores años de Oribe Peralta llegaron con Santos Laguna y posteriormente con el América, con quienes fue gran figura y por ello se generó una gran polémica cuando aterrizó en Verde Valle, cosa que el mismo confiesa que fue totalmente inesperada.

"La verdad, no me lo esperaba. Fue una decisión que vino a reestablecer todo lo que había a mi alrededor. He apreciado las cosas que ya tenía. Todos a mi alrededor me hicieron saber que si tomaba la decisión, ellos iban a estar detrás de mí para respaldarme", declaró para TUDN.

A sus 36 años de edad está claro que su mejor nivel ha quedado en el pasado, sin embargo sigue siendo una pieza que puede aportar, sobretodo en una función de mentor, teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes que tiene Chivas en su plantel actual.