Oribe Peralta salió en defensa de José Juan Macías tras la ola de críticas hacia el joven

José Juan Macías llegó al Guard1anes 2020 de la Liga MX como el principal candidato a ganar el campeonato de goleo, sin embargo en estas primeras de cambio las cosas no le han salido del todo bien, al punto de que en el pasado encuentro ante Querétaro terminó errando un penal que ha generado revuelo en la opinión pública.

Si hay alguien que conoce muy bien como es la vida de un delantero es Oribe Peralta, quien a sus 36 años de edad ha tomado un rol de mentor con los jóvenes valores del Rebaño Sagrado y asegura que no hay porque preocuparse por el presente de JJ ya que se trata de una simple mala racha.

"Hablo con él, en muchos momentos hablamos por situaciones diferentes como fallar un pase, cómo está anímicamente y cómo se siente para poder opinar y decirle cómo podría, o simplemente escucharlo y que se desahogue. Creo que hay personas que saben que el futbolista se equivoca a menudo. Quienes hacen cosas, se van a equivocar, el hecho no es quedarse ahí sino mejorar trabajar seguir por el camino de intentar hacer las cosas bien", declaró el Cepillo en rueda de prensa.

"Al final somos humanos y nadie es perfecto, todos nos equivocamos en la vida pero siempre creo que la peor equivocación es no corregir, no mejorar y meterte en el hoyo de decir 'la cagó', todo mundo se equivoca, todos pueden fallar un penal y le pasó a los mejores del mundo. Es el camino y José Juan lo sabe muy bien", continuó.

Por último, Peralta señaló que ya ve listo a Macías para marcharse a triunfar en el futbol del Viejo Continente, pero que mantenerse en Chivas le servirá para madurar y seguir trabajando en sus atributos.

"Creo que está listo para jugar, la única forma de saberlo es que se vaya y pruebe. Con lo disciplinado y lo entregado que es, no tendrá ningún problema. He hablado con él sobre que aunque su sueño no se cumpla de inmediato, debe hacer todo lo posible por trabajar aquí y eso hará que dé el salto: enfocarse en jugar para el equipo, dar lo mejor y que su sueño se vea realizado con bases muy buenas", concluyó.