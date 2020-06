Oribe Peralta señala a los técnicos mexicanos de no darle oportunidad de mostrarse

Oribe Peralta es uno de los goleadores más prolíficos de la Liga MX en los últimos tiempos, sin embargo el atacante señala que muchas veces los técnicos mexicanos no le han dado la oportunidad de demostrar su talento, al contrario de los extranjeros.

El Cepillo puso como ejemplo a Ruben Omar Romano, argentino que le dio el chance de consolidarse en el máximo circuito del balombie azteca cuando militaba con Santos Laguna.

"Siempre he dicho que los (entrenadores) extranjeros son los que me han dado la oportunidad de mostrar y que han confiado en mí. Cuando nadie creía en mí, me da la oportunidad de debutar Rubén Omar Romano. Luego voy a Monterrey, estaba Miguel (Herrera), juego unos partidos y después me voy, no tuve la continuidad que quería", expresó Peralta en una entrevista con TUDN.

Oribe Peralta expresó que ha recibido más apoyo por técnicos extranjeros que mexicanos a lo largo de su carrera ��https://t.co/gGHRazlCuO — Esto en Línea (@estoenlinea) June 2, 2020

Ahora Peralta se encuentra en una situación similar en las Chivas de Guadalajara, donde Luis Fernando Tena le ha dado muy pocos minutos en los últimos dos torneos por lo que esto podría ser un mensaje para el también de parte de Oribe quien recordó que Brindisi también le dio la confianza de ser titular.

"Después de esa etapa (con Santos), me piden en Jaguares, Miguel Ángel Brindisi, otro técnico extranjero. Él me pone; me dijo que sabía mis cualidades y me dio la confianza que necesitaba en aquel momento para repuntar. No nos va tan bien, llega el ‘Flaco’ Tena y yo me sentía bien y me deja jugando y fue así que terminé al año en Chiapas", concluyó Peralta.