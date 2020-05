Oswaldo Alanís revela la verdadera razón de su salida de Chivas

Oswaldo Alanís es un defensa central muy experimentado que en su momento llegaba a Chivas como una figura tras su paso por el Getafe y el Real Oviedo de España, pero en esta segunda incursión por el Rebaño Sagrado nunca pudo ser lo que todos esperaban.

El jugador terminó recibiendo muchos menos minutos de los que esperaba cuando decidió volver a Chivas por lo que tomó la determinación de buscar nuevos aires en la MLS con San José Earthquakes.

"La decisión viene a raíz de lo difícil que estaba en ese momento, cuando el jugador sabe que estás en ritmo, tienes la capacidad y puedes aportar, y no te están utilizando, en ese momento ni siquiera estaba estaba jugando en Copa, estaba de banca en Copa y no me metían en la liga", declaró Alanís para TUDN

Oswaldo Alanís confiesa la razón por la que salió de Chivas �� #OswaldoAlanis I #Chivas I #MLS https://t.co/xWfYtRFPu7 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 7, 2020

El mexicano confiesa que Matias Almeyda fue pieza clave para su partida al futbol de los Estados Unidos ya que este siempre mostró interés por tenerlo en su proyecto.

"Con Matías he mantenido contacto desde hace un año, influyó muchísimo, me decía 'te voy a traer, podemos hacer grandes cosas, es un proyecto muy bonito. California es espectacular'", continuó.

Estas declaraciones simplemente confirman lo que era un secreto a voces ya que el jugador está buscando la mayor exposición posible porque le gustaría volver a futbol europeo antes de su retiro.