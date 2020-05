Oswaldo Sánchez niega que su salida de Chivas haya sido por dinero y acusa a los directivos de mentirosos

Oswaldo Sánchez es uno de los mejores porteros que ha nacido en tierras aztecas y sus números tanto en la Primera División del futbol mexicano como en la Selección Nacional respaldan esta afirmación.

Sánchez es recordado con mucho cariño por los aficionados de las Chivas de Guadalajara, equipo donde fue figura y llegó a alcanzar un título de liga, pero hay una mancha que lo ha perseguido desde su salida, muchos lo tildaron de mercenario cuando se marchó a Santos, pero muchos años después aclará que el dinero no fue lo que lo sacó del Rebaño Sagrado.

"Pasé a Santos en una circunstancia que tampoco imaginé que fuera a pasar, nunca creí que saldría de Chivas porque estaba feliz y contento y yo no decidí ir a Santos, lo decidieron algunos directivos y después me echaron la culpa de que yo me fui por dinero y esa es una mentira total", explicó para Marca Claro.

"Dijeron que me fui por dinero, pero es mentira"❌��



Oswaldo Sánchez desmiente su salida de @Chivashttps://t.co/T1vKk1AY6a pic.twitter.com/ikT58UiXL2 — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 16, 2020

A pesar de esta acusación, sigue siendo recordado como un ídolo de la institución y al sol de hoy sigue recibiendo todo el cariño de la afición Rojiblanca por todo lo que le brindó durante sus años en el redil.

"Lo quiero aclarar ahora porque mucha gente me aventaba billetes cuando regresaba, me gritaba que soy un mercenario y un vendido; no señor, el futbolista pocas veces decide en dónde va a jugar y, como profesional, lo tienes que asumir, obvio que ya se conoce mi historia de los tres equipos en lo que jugué antes, Atlas, América y Chivas"