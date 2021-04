Pepe Mel confesó la razón por la que no llegó a ser DT de Chivas

En octubre de 2014 se vivió una época crítica en el Deportivo Guadalajara. Carlos Bustos, tras escasos meses en el club, fue cesado como DT tras malos resultados en Liga MX. La directiva comandada por Jorge Vergara y Néstor de la Torre contrató casi de manera inmediata a José Manuel de la Torre como su reemplazante, entrenador que duró casi un año en el cargo.

En ese lapso, el Rebaño Sagrado no logró hacerse con ningún título y esto generó que los mandamases de la institución apuesten por Matías Almeyda, quien resultó ser el idóneo. La historia pudo haber sido totalmente diferente en este etapa, ya que el exdueño de Chivas tenía la idea de contratar a otra persona: José Mel Pérez, más conocido como Pepe Mel.

El Chepo de la Torre llegó a Chivas en lugar de Pepe Mel (Twitter)

El estratega español, quien actualmente dirige a Unión Deportiva Las Palmas y tiene una gran experiencia en su país, estuvo muy cerca de arribar al Campeonísimo. En un diálogo exclusivo con TUDN, reveló la razón por la que no se concretó esto en octubre de 2014 y otra en 2019.

"He estado dos veces reunido con la familia Vergara para las Chivas, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió por medio el Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista muchos años y entrenador seis temporadas", apuntó el europeo.

Pepe Mel estuvo a un paso de ser DT de Chivas (Getty Images)

Más adelante, algo lamentado, admitió: "La segunda fue hace poco, en el 2019, no se dieron las circunstancias, pero sí. Siempre he seguido ese futbol, es un futbol apasionante, creo que es un futbol que desde España debemos seguir más. Hay futbolistas buenos".

"Me gusta la forma que tiene Chivas de interpretar el juego a través de todos los mexicanos; no es como el Athletic de Bilbao, pero es muy parecido. Que sólo pueda haber gente mexicana es algo que hay que reconocérselo, el esfuerzo, y sobre todo porque es un futbol que en Europa no se le da la importancia que tiene, porque hay grandísimos futbolistas que deben estar en el escaparate mundial", sentenció Pepe Mel.