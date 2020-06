Postulan a Amaury Vergara para presidente de la FMF

Amaury Vergara se encuentra celebrando un exitoso primer año a cargo de las Chivas de Guadalajara porque si bien aún no han podido conseguir los resultados esperados en materia deportiva hasta el momento, a la institución se le ve muy bien encaminada y con serias posibilidades de competir por el título del Apertura 2020.

Debido al buen trabajo realizado en el Club Atlético Guadalajara, el reportero Rubén Rodríguez ha postulado a Amaury para una responsabilidad mayor en la Federación Mexicana de Futbol como presidente.

¿Está capacitado Amaury para este cargo?

"Amaury Vergara puede y tiene que ser el nuevo líder de la FMF. Tiene que hacer que Chivas NO atienda, NO coma y NO despache en la misma mesa que América. Chivas tiene que ser el contrapeso y el que choque con los 4 Fantásticos", publicó el periodista en su cuenta personal de twitter.

Aún el directivo de las Chivas no ha manifestado ningún interés en tomar el cargo al que lo postula Rodríguez, por lo que habrá que esperar a su reacción después de este gran elogio que ha recibido.

Cabe destacar que para tomar este puesto no debe renunciar a sus responsabilidades con las Chivas de Guadalajara que además se verían beneficiadas por la presencia del directivo en la federación.