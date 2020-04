Rodolfo Pizarro confirma que se fue de Chivas por diferencias con la directiva

Para nadie es un secreto las diferencias de Rodolfo Pizarro con José Luis Higuera desde que ambos estaban en Chivas y que fue el detonante para que el talentoso mediocampista ofensivo buscara otros destinos en el futbol mexicano.

Ahora que Pizarro se encuentra en la MLS ha mostrado aún más sus rencillas con el ex directivo del Rebaño, al punto que llegaron a una acalorada discusión por las redes sociales hace un par de semanas y ahora declara algo muy curioso en las redes sociales.

|��️| "Muchas veces hay directivos que no te quieren y ni modo de quedarse sin jugar"

"Muchas veces uno no decide con quien jugar. Es simplemente quien te de la oportunidad porque para nosotros en un trabajo. Por ejemplo si llega un directivo y no me quiere en ese equipo ni modo que me quede sin jugar", declaró.

El volante lo expresó en un 'live' de instagram y volvió a dejar claro y sin titubeos que un futbolista no siempre puede elegir donde jugar y que ademas no puede ir en contra de un directivo que no lo quiere dejar jugar.

Cuando se le consultó directamente si hablaba de Higuera prefirió callar, aunque su lenguaje corporal lo dejó muy claro.