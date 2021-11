Chivas de Guadalajara se precia de ser una de las mejores -sino la mejor- canteras de México y de toda la región. Es común ver a algún 'Chivahermano' jugando en algún rincón del territorio local con otros colores a los de sus inicios, y con la Liga de Expansión MX y el CD Tapatío a cuestas, esta tendencia solo seguirá una línea ascendente en el tiempo.

Rodrigo Reyes pertenece a esta estela de futbolistas que dieron sus primeros pasos como rojiblancos. Llegó a Chivas a los seis años de edad y realizó todo el proceso de fuerzas básicas con los tapatíos, sin embargo, su caso es un atípico y podría ser un ejemplo de lo que se viene en el futuro de las ventanas de transferencias:

Reyes fue contratado por el Valour FC, de la Primera División de Canadá, a través de una app llamada InStat Scout, que es una plataforma que contiene videos, estadísticas y gráficos interactivos de más de 960 mil jugadores alrededor de todo el mundo. Y fue el pasado mes de junio cuando los canadienses se pusieron en contacto con las oficinas del Rebaño para presentar su oferta por el jugador.

“Fue algo que yo no me lo esperaba y creo que tampoco Chivas se lo esperaba, ninguno de los dos. Me vieron los entrenadores de acá por medio de una aplicación que se llama InStat Scout, donde puedes ver a todos los jugadores, estadísticas, videos, todo. Se da por medio de esa aplicación. Ellos mandan la solicitud, o la propuesta a Chivas, y a mí me la hace llegar Marcelo Michel Leaño”, contó el jugador en una entrevista con ESPN.

El defensor central está a préstamo con el conjunto de Canadá hasta el próximo 30 de noviembre y aún no sabe cuál será su destino. Por lo pronto, esta temporada participó en 17 compromisos en los que acumuló 1,085' minutos en la Canadian Premier League