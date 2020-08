"Se hizo un buen trabajo, como para no haber perdido": Víctor Manuel Vucetich

Chivas de Guadalajara no logró mantener su racha positiva en el Guard1anes 2020 de la Liga MX al caer derrotados frente al Toluca con marcador de 1-0 en su visita al Estadio Nemesio Diez en partido correspondiente a la fecha 6 de este naciente torneo, sin embargo Víctor Manuel Vucetich rescata factores positivos en la derrota.

A pesar de que el objetivo principal siempre es ganar, el Rey Midas apenas está empezando conocer al plantel de las Chivas y transmitiendo su idea de juego, es por ello que en la conferencia de prensa aseguró que le gustó lo que vio dentro de la cancha a pesar del resultado negativo.

“Tuvimos una actuación como para haber perdido, nos llevamos una derrota amarga pero me quedo tranquilo con el trabajo.” pic.twitter.com/LpsfaswnML — PressPort (@PressPortmx) August 24, 2020

"El resultado no es lo que uno quisiera, se hizo un buen trabajo, como para no haber perdido. Nos vamos con una derrota que es amarga, pero me voy con cosas que me dejan tranquilo y satisfecho de lo que se mostró en la cancha", declaró Vucetich.

El director técnico lamentó las ausencias de Alexis Vega y de Uriel Antuna para este partido, pero una vez más reiteró que para su proceso lo primordial será la disciplina porque nadie está por encima de la institución.

"Son jugadores importantes, de mucha calidad y nivel de selección, pero creo que el orden y la disciplina son factores vitales para la institución", continuó.