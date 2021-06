¿Cómo, cuándo y dónde ver el amistoso entre México y Nigeria con jugadores de Chivas?

La Selección Mexicana afrontará próximamente dos de los torneos más importantes a nivel internacional: la Copa Oro y los Juegos Olímpicos. Gerardo Martino y Jaime Lozano aún no han revelado las listas definitivas para ambas competencias, pero ya tendrían todo decidido. Sin embargo, los amistosos de preparación pueden jugar un papel fundamental para que cambien de opinión o se terminen de convencer por algunos jugadores, por lo que los del Deportivo Guadalajara deberán aprovechar la oportunidad.

En una pequeña gira realizada en Estados Unidos con ambos técnicos a la cabeza, el Tri programó dos amistosos: vs. Panamá el 30 de juno y vs. Nigeria el 3 de julio. A continuación, te contaremos todos los detalles para que no te pierdas el segundo y último encuentro de la Selección Nacional previo a la Copa Oro. ¿Qué jugadores de Chivas podrían tener minutos?

Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega, Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Jesús Angulo son parte de la convocatoria mexicana y podrían disputar algunos minutos. Sin embargo, solamente 3 de ellos tendrán actividad en los torneos relevantes: el Tiba jugará la Copa Oro; mientras que el Gru y el Brujo harán lo propio en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Nene y el Canelo se quedarían como suplentes de este último.

Alexis Vega quiere liderar al Tri Olímpico (Imago 7)

¿Cuándo juegan México vs. Nigeria?

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Nigeriana se disputará el sábado 3 de julio a las 21:30 horas del centro de México en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum, en la ciudad de Los Angeles.

México: 21:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas PT / 22:30 horas ET

Argentina: 23:30 horas

¿Dónde ver México vs. Nigeria?

El encuentro amistoso entre México y Nigeria podrá ser seguido a través de las transmisiones de TV Azteca y TUDN en México. Si te encuentras en Estados Unidos, por su parte, lo podrás ver por TUDN y UniMás.