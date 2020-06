Uriel Antuna apoya la posible salida de José Juan Macías hacia Europa

El posible traspaso de José Juan Macías es uno de los temas que más se ha hablado en los últimos meses en el entorno de las Chivas de Guadalajara y por supuesto que todos los rumores están al alcance de todos los demás jugadores del equipo que suelen estar muy bien informados de la actualidad por las redes sociales.

Uriel Antuna no es una excepción y cuando se le consultó acerca de su opinión en el caso de JJ no dudó en afirmar que el delantero tiene todo el talento y madurez para emprender su camino en Europa desde ahora mismo.

Macías continúa enfocado en la pretemporada de Chivas (Prensa Chivas)

"Yo siento que es un joven con mucho futuro y con muchos minutos y goles en primera división. Está mucho más maduro y sólido así que prácticamente solo tendrá que adaptarse al cambio de vida y de juego que al final de cuentas es lo que más pesa. Está maduro como para irse", explicó Antuna.

"JJ está maduro para irse ya, aún es joven, pero tiene mucha más experiencia que como me fui yo. Tiene futuro para triunfar en el futbol europeo": Uriel Antuna. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/pNuKSxFOo8 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 25, 2020

El extremo de 22 años de edad comparó la situación de Macías con la suya hace un par de años y admite que el tomó la decisión de fichar con el Manchester City a la ligera y eso le hizo todo más complicado.

"Yo siento que me fui por irme. No tenía tanta experiencia en primera división, no hablaba el idioma y no estaba maduro como ahorita. A JJ si lo veo maduro como para irse", concluyó.