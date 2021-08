Uriel Antuna: Los penales son un volado y nos tocó la peor parte

Para el jugador de la Chivas de Guadalajara, Uriel Antuna, el hecho de haber perdido en penaltis con la Selección Mexicana ante Brasil en las Semifinales de los Juegos Olímpicos, fue en mayor medida por una cuestión de suerte y no de capacidad, pero garantiza que están mentalizados en ir con todo por la presa de bronce que disputarán contra Japón el próximo viernes en un partido que tampoco será nada sencillo para la escuadra dirigida por Jaime Lozano.

Al finalizar el encuentro donde el Tricolor quedó fuera de la Fran Final de la justa olímpica y por ende de la posibilidad de colgarse la medalla de oro, el futbolista del Rebaño Sagrado aplaudió la gallardía de sus compañeros Johan Vásquez y Eduardo Aguirre, quienes fueron los dos jugadores que erraron su disparo desde los 11 pasos ante la Verdeamarelha, por lo que afirmó que el doloroso descalabro fue porque la suerte se inclinó del lado brasileño.

"Somos una familia, se peleó hasta el final, los penales son un volado y nos tocó la peor parte, pero toca levantar la cara, apoyar a los compañeros que fallaron los penales, el que no tira es quien no intenta. Todo mi apoyo para ellos, a mí también me tocó fallar alguna vez”, apuntó el “Brujo”, quien ha tenido actuaciones destacadas con el Tri durante los cinco duelos que han disputado hasta el momento.

El Tri va por la medalla de bronce

Para el futbolista de Guadalajara no hay momento para lamentaciones por lo ocurrido ante los brasileños, por tal motivo consideró que están listos para luchar hasta el final por conseguir la presea de bronce, misma que disputarán contra los nipones, representativo que los derrotó en la fase de grupos 2-1, poniendo en evidencia varias carencias defensivas de la escuadra Tricolor que se quedó en la orilla de emular lo que hicieron en Londres 2012.

“El equipo sigue junto, vamos a pelear por esa medalla. No damos todo por perdido, todavía toca pelear por esa medalla y ten por seguro que vamos a dar todo para llevárnosla a casa", apuntó Antuna previo al compromiso que se realizará en el Estadio de Saitama este viernes 6 de agosto del 2021 a partir de las 6:00 horas, tiempo del centro de México y que cuenta con tres elementos más de las Chivas, aparte de Antuna: Alexis Vega, Fernando Beltrán y Jesús Angulo.

��️"Se peleo hasta el final y los penales son un volado" @AntunaUriel, externa su apoyo a sus compañeros que fallaron el penal en la derrota de la Selección Mexicana. ⚽️����#VamosConTokyo pic.twitter.com/b5yVFujvF0 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 3, 2021