Eduardo Aguirre confiesa su verdadero amor por las Chivas

Eduardo Aguirre sonó como uno de los refuerzos que tenía en la mira la directiva de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Grita México Apertura 2021, pues con la salida de José Juan Macías al Getafe es una realidad que el aparato ofensivo quedó mermado y esto se notó en el encuentro del sábado donde cayeron 2-1 frente a San Luis, sin muchas variantes al frente en el compormiso correspndiente a la Jornada 1.

Hace algunos meses el “Mudo” Aguirre, elemento del Santos Laguna y que actualmente se encuentra con la Selección Mexicana Sub-23 disputando los Juegos Olímpicos, explicó la razón por la que le iba al Rebaño Sagrado y lo hizo durante mucho tiempo, debido a la afición que sentía por el histórico guardameta rojiblanco Oswaldo Sánchez y todo iba bien, hasta que el arquero partió rumbo al conjunto lagunero.

“Yo inicié de portero, por eso le fui al Santos, era muy fan de Oswaldo Sánchez, como estaba en Chivas pues le iba a las Chivas, y luego cuando pasó a Santos inició el amor por este Club, empecé de portero, luego, como en San Pedro éramos de los mejores equipos, casi no nos llegaban y como portero me aburría, así que me fui de delantero y algunos equipos me ponían a veces de contención y a partir de ahí me hice delantero”, comentó Aguirre en un podcast de Santos Laguna que salió a la luz en el 2020.

El “Mudo” Aguirre se ha convertido en uno de los jóvenes atacantes mexicanos con mayor proyección, por tal motivo no pasó desapercibido entre la dirigencia tapatía que buscó algunas opciones para reforzar la plantilla, pero la realidad es que el tema económico no es el mejor por el momento en las arcas de la institución, pues Amaury Vergara todavía le debe dinero a Necaxa y al mismo Santos Laguna por algunos de los refuerzos que adquirió en 2019 como Uriel Antuna y Cristian Calderón.

¿Por qué le dicen el "Mudo" a Eduardo Aguirre?

Por otra parte, el “Mudo” también comentó la razón por la que recibe el apodo que lo ha dado a conocer desde que jugaba en categorías inferiores: “Yo cuando recién llego a un lugar soy demasiado serio, estábamos en el gimnasio y el entrenador del gimnasio, me dice que por qué no hablaba, que si estaba mudo y así de la nada, de pronto, todos me empezaron a decirme así y se me quedó, igual cuando me fui a Tampico y con la selección de igual forma”.