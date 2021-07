Histórico de Chivas arremete contra Ricardo Peláez: Es puro verbo

Empezar el Torneo Grita México Apertura 2021 con un descalabro como el que sufrió Chivas de Guadalajara el sábado anterior contra Atlético de San Luis correspondiente a la Fecha 1, dejó un sabor amargo en todos los seguidores rojiblancos, pero también en los ex futbolistas que han sido parte de la historia de una institución que suma varios años con más penas que glorias, como Ricardo el “Snoopy” Pérez.

El ex atacante del Rebaño Sagrado se manifestó en redes sociales por el descalabro ante los potosinos 2-1 y no solo por perder tres puntos, sino por la manera en que se dio, ya que el funcionamiento del cuadro tapatío estuvo muy lejos de lo que se esperaba, pues para muchos, el Guadalajara fue exactamente el mismo del Torneo Guard1anes 2021 donde se quedaron en el Repechaje eliminados por Pachuca.

Al respecto, el “Snoopy”, jugador de Chivas en las década de los 70 y 80 le dio con todo al director deportivo Ricardo Peláez, por el mensaje en Twitter que envió unos días antes de que arrancara la campaña dejando entrever que no necesitaban refuerzos para encarar un nuevo certamen,donde han acusado las bajas de cinco futbolistas llamados a la Selección Mexicana y la partida de José Juan Macías al Getafe de España, siendo el mejor anotador de los últimos tres torneos.

“Inicia el torneo y Chivas igual, los jugadores no convencen el sistema y parado del equipo, tampoco no hay cambios sustanciales ahora con el “estamos todos y todos estamos” eso es puro verbo como ha sido desde que llego Peláez, yo quiero al equipo y mucho y me da tristeza verlo así”, fueron las palabras de Ricardo Pérez, quien jugó 12 temporadas en el Rebaño y quien debutó en la campaña 1975-1976 con la camiseta tapatía.

Luego de su publicación, varios chivahermanos se unieron a su sentir, arremetiendo contra la mala planeación de la directiva y la falta de refuerzos para esta campaña, además de severas críticas para el trabajo del entrenador Víctor Manuel Vucetich, pues desde que llegó al equipo no ha convencido del todo, a pesar de que en el 2020 eliminaron al América en Cuartos de Final.

