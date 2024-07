Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, acudió a la conferencia de prensa tras el empate 0-0 con Toluca. El argentino aclaró diversos temas desde el Estadio Akron ante la incertidumbre de la prensa local. El timonel rojiblanco confirmó la posibilidad que Cade Cowell vaya los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección de Estados Unidos.

Cowell, de 20 años de edad, apareció el sábado como uno de los extremos ofensivos en la alineación del Rebaño Sagrado. El californiano disputó 79 minutos y salió en cambio por su coterráneo Fidel Barajas, de apenas 18 años, quien debutó así como rojiblanco. Los dos mexicanos-estadounidenses compartirán el futuro del ataque tapatío.

Cade Cowell participó en las concentraciones recientes de Estados Unidos, bajo el mando del seleccionador Marko Mitrović. El atacante, por edad, puede integrar el plantel base de los estadounidenses, que además será reforzado con tres jugadores de mayor edad. Así, que una de las inquietudes que mostró la conferencia de prensa en Guadalajara se trató del futuro inmediato del Vaquero.

Gago, ante la consulta, fue claro y aseveró que “creo que no. Creo que Cade no va a ir a los Olímpicos y va a estar con nosotros“. Esto, ante la posibilidad que el atacante sea convocado. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, aunque el torneo de futbol inicia el 24 de este mes. Debido a que ese evento ya no forma parte de los torneos de la FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus convocados. Así, que confirmado por Gago el tema de Cowell.

¿Por qué sólo Cade Cowell es considerado a los Olímpicos?

Cade Cowell es el único futbolista de la Liga MX que está siendo considerado para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto, debido a que Selección México no calificó a la máxima cita del deporte mundial en la disciplina del futbol. Mientras que Estados Unidos sí avanzó y forma parte del Grupo A, junto con el anfitrión Francia, Guinea y Nueva Zelanda.

Las bajas de Chivas en el Apertura 2024

Guadalajara maneja un par de ofertas en este mercado de pases para el Apertura 2024, pero ya concretó las bajas esperadas. Se trataría de los defensores Antonio Briseño (Cruz Azul) y Jesús Orozco Chiquete (Anderlecht de Bélgica).

Las salidas confirmadas en Chivas son: los delanteros Ronaldo Cisneros (Querétaro) y José Juan Macías (Santos Laguna), el mediocampista Eduardo Torres (Mazatlán) y el portero Miguel Jiménez (Puebla). La partida del arquero benefició la promoción del canterano Eduardo García, quien se convertirá en el tercero en competencia por la titularidad.