Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, platicó de los refuerzos que debutó en el empate 0-0 con Toluca en el Estadio Akron. Los tapatíos sufrieron con la eficacia en la definición, pero mantuvieron su arco imbatido en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024. El timonel argentino se refirió a las características por las que eligió a Omar Govea y Fidel Barajas en su primera convocatoria.

El Rebaño Sagrado se estrenó con un pacto sin goles con los Diablos Rojos en casa. Duelo que acaparó la atención de la Liga MX, pero que se hizo tendencia por el gol que falló Chicharito Hernández. El desempeño del delantero dejó mucho que desear en la afición y lo tundieron con abucheos a su salida en cambio. El cuerpo técnico rojiblanco deberá trabajar en definición, pero Gago cuenta con dos talentos que destacó previo al encuentro.

Gago platicó en exclusiva con Telemundo Deportes previo al partido en el Estadio Akron y resaltó el valor de sus nuevos refuerzos. El estratega argentino no se refirió a Daniel Aguirre, quien no entró en la convocatoria por una cirugía de urgencia, pero espera por un último fichaje estelar. El timonel señaló que Govea y Barajas, “son dos jugadores que van a ser muy importantes. Van a ser muy importantes de acá, desde el inicio hasta el final de la temporada, confío muchísimo en ellos“.

El director técnico de las Chivas destacó que “Omar (Govea) tiene una experiencia, tiene muy buen pase de inicio. Posicionalmente, siempre está bien posicionado, trata de buscar ese pase rompiendo líneas“. En cuanto al atacante juvenil, que recién fue registrado en la plantilla, refirió que “Barajas también, Fidel tiene las situaciones de uno contra uno. Es un chico, que tenemos que tratar de ir adaptándolo lo más rápido a todo lo que pretendemos y a partir de ahora, trabajarlo para que tenga el mejor rendimiento posible“.

¿Cambió la percepción de Fernando Gago de la Liga MX?

Gago, director técnico de las Chivas, inició el sábado su segundo torneo en el banquillo rojiblanco. Por ello, Arantza Fernández le consultó si tras seis meses en el país, cambió su percepción del futbol mexicano. El argentino replicó a Telemundo Deportes que “no, no cambió. Era lo que me esperaba cuando llegué. Obviamente, que ahora viviéndolo más desde adentro, más en situaciones que nos van pasando o que van pasando en el mismo futbol mexicano. Entonces, a partir de eso, ir teniendo las cosas claras de tratar lo que queremos hacer“.

La expectativa de Fernando Gago para el Apertura 2024

Fernando Gago en cuanto al comienzo de otro torneo, reconoció que “hoy arranca todo. Una ilusión nueva, un campeonato nuevo, donde nosotros pretendemos ser protagonistas, donde queremos llegar a lo más alto. Pero, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que ir partido a partido, para tratar de llegar a las zonas finales. Para tratar de competir en cada partido, cada situación de juego que tengamos y eso es lo que vamos a buscar“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el viernes, 12 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Tijuana en la cancha del Estadio Caliente en la frontera de Baja Califonia. Un vibrante duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.