Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reapareció el sábado como figura clave en el debut del Torneo Apertura 2024. Los tapatíos no lograron pasar del empate sin goles con Toluca en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 1 de la Liga MX. El Nene tras el partido no perdió la ocasión de disparar su critica contra Chicharito Hernández al errar en la definición.

El medio estelar del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva con Chivas TV justo después de firmarse el empate. Beltrán reconoció que “la sensación es buena. El orden defensivo lo seguimos manteniendo, porque en pretemporada nos había costado mucho“. Los rojiblancos permitieron hasta 10 goles en los tres juegos de preparación que tuvieron para afrontar este Apertura 2024.

El Nene Beltrán, aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, afirmó que “hoy mostramos esa solidez otra vez, que es lo importante“. Por lo que empezó a apuntar su critica al señalar que “nos falta, como siempre, el definir, el estar concretos ahí adelante, el estar tranquilos. Pero bueno, es la primera jornada. Creo que el equipo mostró el trabajo de pretemporada, que fue una chinga, fueron unas madrizas. Hoy estamos tranquilos, porque dimos buena cara con nuestra gente“.

El mediocampista del Guadalajara, en cuanto a la superioridad en cancha, advirtió que “ya no nos conformamos con eso. Sino buscamos obviamente ganar, es lo importante. Cerrar en casa para nosotros es muy importante el final del torneo, recibir acá. Entonces, estamos muy enfocados en eso. Sabemos que no debemos dejar ir puntos; es muy importante para nosotros y hoy es importante“. Así, lanzó su dardo a Chicharito Hernández por el fallo insólito. Apuntó que “se tiene que mejorar muchísimo, sobre todo en el tema de definición“.

Lo que dijo Fernando Beltrán sobre su desempeño vs Toluca

Fernando Giaccardi, desde la cancha del Estadio Akron, le consultó al medio sobre: “¿En lo individual, cómo te sentiste? Fuiste el que mayormente incidió en el flujo del juego del Guadalajara a tres cuartos de cancha hacia adelante”. El Nene Beltrán replicó sentirse: “Tranquilo. Vengo a aportar lo que me toca. Mi trabajo está reflejado y es eso, nada más. No me gusta hablar de mí, sino sobre el equipo y hoy se vio muy bien el equipo“.

Fernando Beltrán y lo que viene para Chivas

Beltrán, en cuanto a la semana doble que atravesará Chivas como visitante, primero en Tijuana y luego en Querétaro, dejó todo claro. El mediocampista refirió que “son partidos dificilísimos con rivales complicadísimos. Nos toca trabajar el doble, porque ahí hay que correr más. Entonces, hay que estar con con la cabeza enfocada. Hoy ya veremos qué nos faltó, pero el día de mañana hay que seguir trabajando, porque esto, esto se pasa muy rápido. Vamos a ir a Leagues Cup y queremos dejar a Chivas lo más arriba, para irnos un poquito más tranquilos en este sentido“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el viernes, 12 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Tijuana en la cancha del Estadio Caliente en la frontera de Baja Califonia. Un vibrante duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.