"No es entrenador para Chivas": Ramón Morales destrozó a Víctor Vucetich por sus polémicas declaraciones

"Jugar con puros mexicanos ha sido una desventaja. Es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras", confesó Víctor Manuel Vucetich, Director Técnico del Deportivo Guadalajara, en las últimas horas. Estas declaraciones, como era de esperarse, no pasaron para nada desapercibidas y tuvieron un enorme impacto en las redes sociales y medios de comunicación. El entrenador fue muy criticado por distintos periodistas y hasta generó el enfado de la directiva rojiblanca.

Los "indignados" con El Rey Midas siguen apareciendo con el correr de las horas y esta vez fue Ramón Morales quien lo destrozó por sus dichos. En un diálogo con TUDN, el ídolo del Rebaño Sagrado se mostró totalmente en desacuerdo con este análisis del estratega y exigió su salida inmediata del club. No concibe que una persona tan inteligente y experimentada haya "pisado el palito" como lo hizo el oriundo de Tampico.

"Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. La verdad yo sí me molesté ahorita al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera y así soy", apuntó con contundencia Ramoncito, quien supo defender la playera de Chivas durante 10 años y está más que orgulloso de haber representado al equipo más mexicano de todos.

Ramón Morales, DT de Chivas Sub-20 en 2014 (Imago 7)

Más adelante detalló: "(Chivas) es un equipo ganador, ahora resulta que los demás campeonatos quiénes los ganaron, ¿extranjeros? ¿Aliens o qué? Y él (Vucetich) con los 43 años que tiene dirigiendo ya sabía, porque no ha sido técnico en otro país, sino en México". Víctor Manuel Vucetich, además de tener descontenta a su afición por resultados deportivos, ahora también se ha metido solo en la boca del lobo al excusarse con la identidad del club. Por el momento, no se ha corregido por este "error".

Los títulos de Chivas sin extranjeros

Chivas, el equipo más mexicano y querido, ha sabido conquistar títulos a lo largo de su historia sin la necesidad de jugar con extranjeros en su plantilla. Consiguió: 12 títulos de Liga MX (2º), 4 Copa MX (4º), 7 Campeón de Campeones (1º), 1 Supercopa de México (1º), 1 Copa Challenger, 2 Concachampions (7º) y 1 Subcampeonato en la Copa Libertadores de América. Son 27 títulos, ni más ni menos.