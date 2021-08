¡Nunca lo quiso para Chivas! La ocasión que Jorge Vergara le bajó el pulgar a Víctor Manuel Vucetich

Luego de hacer una gran carrera en el futbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich recibió la gran oportunidad de dirigir al equipo más querido y el que más representa a la Liga MX: Deportivo Guadalajara. Asumió en agosto del 2020 tras la salida de Luis Fernando Tena y generó muchísima expectativa en los Chivahermanos. Querían un DT ganador y aquí lo tenían. Sin embargo, el tiempo fue su enemigo y hoy, más de 1 año después, aún sigue sin convencer a la afición y se ha puesto en duda su continuidad en varias ocasiones.

Amaury Vergara tiene la clara intención de continuar con el legado de su padre, Jorge, y darle títulos al club de sus amores. Es por eso que junto a Ricardo Peláez puso el ojo en El Rey Midas, uno de los estrategas más respetados del país. Ha quedado en evidencia que no fue la solución esperada, algo que posiblemente tuvo en cuenta Jorge cuando todavía era el presidente del Rebaño Sagrado. ¿Por qué decimos esto? Porque le bajó el pulgar en una ocasión...

De acuerdo a la columna de Francisco Arredondo para Mediotiempo, el exdueño del Deportivo Guadalajara prefirió contratar a otro entrenador por sobre Víctor Manuel Vucetich. Esto no le salió del todo bien ya que el DT que fichó no rindió a la altura de la expectativa y también generó que Juan Manuel Herrero renuncie al cargo de Presidente Deportivo. ¿Cuándo y en qué contexto se dio esta situación?

Jorge Vergara le bajó el pulgar a Vucetich en 2014 (Imago 7)

Estamos en el final Torneo Clausura 2014 de Liga MX. Chivas dejó una imagen desastroza: finalizó decimoquinto y no logró clasificarse a la Liguilla. Esto provocó la salida de José Luis Real, quien duró poco más de 3 meses en el cargo y no convenció a la directiva. Jorge Vergara (presidente) y Juan Manuel Herrero (Director Deportivo) debían decidir a su sucesor, pero Rafael Puente del Río (Director Operativo) alzó su voz y fue escuchado por el dueño.

Vergara se decantó por la sugerencia de Puente y contrató a Carlos Bustos, quien terminó renunciando en octubre del mismo año por pésimos resultados (luego trajo a José Manuel de la Torre). La historia pudo haber sido diferente, ya que el Director Deportivo instaló el nombre de Víctor Manuel Vucetich, quien no tenía trabajo y venía de consagrarse en Rayados. Vergara le bajó el pulgar y, evidentemente, se equivocó. Herrero terminó renunciando a su cargo en julio, incluso antes de que se vaya Bustos, ya que sintió que no estaba siendo valorado en el club.

"Si tú me contratas para hacer una cosa, déjame hacer esa cosa. Si cada vez que lo que mi puesto tiene que hacer, lo haces tú, entonces estoy sobrando. Sin pleito, sin bronca, porque cada vez que viene una decisión deportiva y yo traigo una propuesta, tú traes otra y acaba siendo la tuya, y eso lo que me dice es que yo estoy sobrando", le manifestó Herrero a Vergara en su momento para explicar el motivo de su salida. Está claro: Vucetich no era del gusto de Jorge.

Carlos Bustos, en agosto de 2014 (Imago 7)