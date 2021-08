Se tiene que utilizar un mejor criterio: Vucetich arremete contra el arbitraje en empate de Chivas

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich manifestó que no le gusta hablar sobre el trabajo arbitral, sin embargo no pudo dejar pasar la oportunidad para pedir la unificación de criterios con la manos que se cometen en el área, pues fue gracias a que un elemento de Juárez chocó el balón con dicha extremidad le terminó saliendo pase de gol para Gabriel Fernández que en ese momento significó el 2-1 a favor de los fronterizos.

El timonel del Rebaño Sagrado confesó su malestar por el trabajo de Fernando Hernández, quien tuvo una actuación discutida por los rojiblancos, al marcar un penalti discutido en la primera parte sobre Flavio Santos que anotó Gabriel Fernández y al permitir que una mano de Maximiliano Olivera sirviera como asistencia para el segundo tanto de los fronterizos.

“Normalmente no me gusta hablar del arbitraje pero en este caso es la regla la que hay que modificarla porque observe que es un pase como en el voleibol. Yo no sé como la interpreten, pero se tiene que utilizar un mejor criterio y saber cómo se deben marcar las manos de esta naturaleza. Sin embargo, debemos saber cómo corregir estos detalles para evitarnos el diálogo de lo que se debe hacer en este tipo de situaciones( arbitrales)”, indicó el estratega en conferencia de prensa al finalizar el encuentro en el Estadio Akron.

Sobre la charla constante que sostuvo con el cuarto silbante, Vucetich explicó que le pidió considerar el tiempo que estuvieron perdiendo los jugadores de Juárez: “Siempre les peleo o los tiempos, nunca discuto la falta o esto o lo otro, siempre les discuto el tiempo, ellos lo pueden controlar, el portero, faules que apenas los tocan se caen y no hacen nada. Se ha metido la queja a la comisión de arbitraje para que regule el tiempo dentro de los partidos, sabemos que nuestra liga es de las que más tiempo pierde a nivel mundial y esto es un mal que tenemos que viene deteriorando no solo de aquí, de todos los equipos, es algo que la comisión deberá poner cartas en el asunto para evitar que se pierda tanto tiempo y se pierda el espectáculo también”.

Reconoce Vucetich errores de Chivas ante Juárez

El timonel de Guadalajara admitió que volvieron a tener fallas importantes en el trabajo defensivo, al igual que ante San Luis por la Jornada 1, pero también destacó el funcionamiento colectivo de sus jugadores para rescatar un punto que le supo a poco: “No son buenos (un punto en casa), el accionar no ha sido malo, la actitud ha sido positiva, hemos perdido el primer juego con errores pero hoy supimos resolver estos errores. Así es como el carácter se va formando y se sigue trabajando con los jóvenes que hoy participaron como Pavel Pérez y nos deja con mucha tranquilidad”.

“Buscando superar los errores, hemos tenido desaciertos en los primeros minutos de los dos tiempos, es complicado cuando cometes errores de esta amanera y vamos a tratar no cometer esos errores y trabajar no de una formad desesperada, creo que con la incorporación de los jugadores (seleccionados) trabajaremos con esa determinación”, apuntó el Rey Midas.