Antonio Briseño acaba de irse de Chivas para convertirse en jugador de Toluca para el Clausura 2025 de la Liga MX. Tras irse del Guadalajara Antonio Briseño se sintió libre de hablar del Rebaño Sagrado y aprovechó la oportunidad para defender a Chicharito Hernández de las duras críticas que recibe desde que volvió a Verde Valle.

El regreso de Javier Hernández significó ilusionar a toda la afición rojiblanca debido a que él iba a ser el líder para llevar nuevamente al equipo a pelear por títulos. Sin embargo, pasaron los partidos y los campeonatos y su presencia no estuvo a la altura de las circunstancias.

Antonio Briseño fue uno de los tantos líderes que tuvo Chivas en los últimos años con presencias importantes. Hoy se encuentra fuera del Guadalajara debido a que llegó a Toluca, por pedido expreso del Turco Mohamed, y en diálogos con La Última Palabra aprovechó la oportunidad para defender a Chicharito.

Antonio Briseño defendió a Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO7)

“Javier nos dio mucho liderazgo, estuvo en el grupo y estuvo presente… Ha tenido mala suerte en lo que no ha podido estar completamente con nosotros. Son cosas que pasan, pero más allá de eso, si aporta mucho”, comentó.

Y agregó: “Él está comprometido con el grupo y creo que al final de cuentas va a dar mucho y va a dar goles en Chivas, no tengo dudas. Sigue marcando diferencia, sigue teniendo potencia y va a seguir aportando. Va a ayudar muchísimo en Chivas”.

Pollo Briseño habló de Fernando Gago

En la misma entrevista el Pollo Briseño habló de la salida de Fernando Gago de Chivas y lo hundió por la forma en que se manejó. “¿Qué le vas a decir? Ya se va. Al principio era entre broma y broma y él decía ‘Aquí estoy. No me llegó ninguna oferta’. Ahí quedó Yo aseguraba que no se iba. Al final no nos dijo y no más se fue a despedir”, expresó a La Última Palabra

Y agregó: “¿Cómo nosotros le vamos a decir: dinos la verdad? Fue algo no más que le pasó a él y nosotros fuimos la consecuencia. Pues sí (fue una falta de respeto). Quiero mucho a Gago y lo que me dicen a mí que no sabía nada hasta la oferta. Si nos hubiera encantado que nos diga oye está ese acercamiento, es el equipo de mis amores, es el equipo en el que debuté donde quiero ir. No sé que vaya a pasar, pero estoy a muerte aquí y si me tengo que ir es diferente. Creo que la comunicación es más importante”.