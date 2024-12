Chivas se encuentra en plena preparación para el próximo campeonato, por lo que ya realizó el primer amistoso de preparación contra Mineros de Zacatecas. En medio de la pretemporada para el Clausura 2025 destapan la decisión que habría tomado la directiva del Guadalajara con el futuro de Chicharito Hernández. ¿Se va?

El conjunto rojiblanco lleva adelante una fuerte competencia interna al mando de Óscar García Junyent ya que busca encontrar a su mejores intérpretes para lo que se vivirá en la Liga MX y en la Concachampions 2025. Tanto el entrenador español como la directiva saben muy bien que el Rebaño Sagrado está obligado a cambiar la pálida imagen que dio en el último torneo.

En medio de toda la pretemporada, dieron a conocer que la directiva de Chivas está molesta con Chicharito Hernández porque estuvo al pendiente de la King’s Leagues. Ante esta situación se dio a conocer que la directiva tomó una decisión con el atacante rojiblanco ya que dieron a conocer que no le van a respetar la jerarquía, por lo que tendrá que ganarse su lugar en los entrenamientos como debería suceder siempre.

Chicharito Hernández pierde privilegios en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En este caso a Chicharito no le van a respetar su jerarquía. no se la van a respetar y para ser titular tendrá que ganarse su lugar dentro del terreno de juego”, señaló Jesús Bernal en su canal de YouTube. Y agregó: “Habrá que recordar que cuando estaba Fernando Gago ni bien Chicharito estaba al 100 e iba para adentro. Hoy ha cambiado y tendrá que ganarse el lugar en la cancha. Sino no anda tendrá que esperar su turno en la banca”.

No hay que olvidarse que en estos momentos Chivas cuenta con una amplia cantidad de jugadores que vienen levantando la mano para tener una oportunidad. Hoy en esta posición deberá pelear de igual a igual Ricardo Marín, Armando González y Teun Wilke.