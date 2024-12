Chivas piensa en el Clausura 2025 luego de que haya tenido un Apertura 2024 para el olvido en el que apenas logró avanzar al Play-in. Uno de los grandes responsables de este fracaso fue Fernando Gago, por lo que Antonio Briseño lo hundió al contar cómo se dio la salida del entrenador argentino en medio del último torneo.

Lo sucedido en el último torneo dejó a las claras que el Rebaño Sagrado necesita un plus para al menos pelear por los títulos. Especialmente porque en un mismo torneo perdió ante Atlas en la fase regular y en la repesca.

Uno de los grandes responsables de esta actualidad de Chivas es Fernando Gago, quien se fue a mitad de torneo luego de haber perdido contra los rojinegros en el Clásico Tapatío. Antonio Briseño habló de la salida de Fernando Gago y señaló que se manejó mal cuando se fue a dirigir a Boca Juniors de Argentina.

“¿Qué le vas a decir? Ya se va. Al principio era entre broma y broma y él decía ‘Aquí estoy. No me llegó ninguna oferta’. Ahí quedó Yo aseguraba que no se iba. Al final no nos dijo y no más se fue a despedir”, expresó a La Última Palabra

Y agregó: “¿Cómo nosotros le vamos a decir: dinos la verdad? Fue algo no más que le pasó a él y nosotros fuimos la consecuencia. Pues sí (fue una falta de respeto). Quiero mucho a Gago y lo que me dicen a mí que no sabía nada hasta la oferta. Si nos hubiera encantado que nos diga oye está ese acercamiento, es el equipo de mis amores, es el equipo en el que debuté donde quiero ir. No sé que vaya a pasar, pero estoy a muerte aquí y si me tengo que ir es diferente. Creo que la comunicación es más importante”.