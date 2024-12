Las Chivas sueñan con hacer un buen mercado para ir con todo en busca del Clausura 2025. Lo de Orbelín Pineda ya estaría prácticamente acordado y el Maguito sería el segundo fichaje después de Miguel Tapias. Sin embargo, el Rebaño quiere dar otro golpe con la contratación de Luis Chávez.

El nombre del mediocampista mexicano circula desde hace varios días como un posible refuerzo rojiblanco. El interés de Chivas por repatriar a Luis Chávez es concreto, pero la incertidumbre pasaba por saber cuál es la postura del propio jugador y la de su equipo, el Dinamo Moscú.

Luis Chávez no descarta regresar a México

Que había comprado casa, que estaba en el país, pero que se encontraba cómodo en Rusia… Mucho se ha hablado sobre el futuro de Luis Chávez, pero en las últimas horas, el periodista de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, dio ua información que hace ilusionar a la afición rojiblanca con protagonizar otro fichaje estelar.

“Chivas sondeó directo a Luis Chávez. El futbolista les dejó claro que no se cierra a volver a la Liga MX ya que pronto será papá y quiere que su bebé nazca en México”, señaló la fuente en cuestión. De esta manera, el ex mediocampista del Pachuca tendría una poderosa razón para regresar al país y ser fichaje rojiblanco.

Convencer al Dinamo no será fácil

El Rebaño podría estar frente a otra extensa novela, ya que Luis Chávez simplemente no descarta el regreso, aunque lo demás correrá por cuenta de la directiva rojiblanca y el esfuerzo económico que pueda realizar. Con el propio jugador no se habló de números, sino que fue un primer acercamiento en donde este simplemente no cierra la puerta, pero tampoco se compromete a dar el sí.

Luis Chávez no descarta regresar a la Liga MX. (Imago7)

Antes de entablar cualquier tipo de negociación con la directiva rusa, en Chivas querían conocer la postura del jugador. El próximo paso sí será entrar en tratativas con el Dinamo Moscú, equipo que pagó unos 6.5 millones para sacarlo del Pachuca, hace ya un año y medio. ¿Podrá Chivas hacer un esfuerzo económico similar al que realizó por Orbelín Pineda?