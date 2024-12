Antonio Briseño será una de las bajas más destacadas de Chivas rumbo al Clausura 2025 de la Liga MX. El Pollo decidió en común acuerdo con la institución aceptar la oferta para continuar su carrera en Toluca. Tras varios torneos defendiendo la playera rojiblanca, el defensor central buscará consolidarse en su nuevo equipo, mientras el Rebaño apunta a renovar y rejuvenecer su plantilla.

En una entrevista para el programa La Última Palabra, Briseño fue cuestionado por Carlos Hermosillo sobre si creía que su salida de Chivas le permitiría elevar su nivel, tomando como ejemplos los casos de otros jugadores como César Huerta, Alexis Vega, Cristian Calderón y Jesús Angulo, quienes mostraron una mejor versión tras cambiar de equipo. La respuesta del “Pollo” fue contundente y dejó varios puntos para reflexión.

Briseño habló de lo que significa jugar en Chivas

“No es tanto así”, comenzó Briseño, dejando claro que el problema no radica solo en el cambio de club, sino en las exigencias específicas de Chivas. “Sabemos que Chivas no es un equipo fácil y lo vuelvo a repetir: Chivas no es para cualquier jugador. Por lo que genera. Ahora con tanta red social, con tanto alcance, hay jugadores que se marean muy rápido, o que la misma afición los tumba y no tienen la capacidad de no enfocarse en lo malo”, reflexionó el Pollo.

El defensor también se refirió al impacto de las redes sociales en la actualidad del futbolista. Según Briseño, este fenómeno se ha convertido en un arma de doble filo que afecta tanto el rendimiento como la estabilidad emocional de muchos jugadores. “Las redes sociales fueron 2011, 2012. Entonces creo que no estaban preparados para cierto boom como lo es Chivas. También andas muy bien y te dan hasta arriba, pero es un arma de doble filo que muchos jugadores no supieron o no saben cómo controlar”, insistió.

En su reflexión, el “Pollo” destacó que la calidad de los jugadores que han pasado por Chivas es incuestionable. Sin embargo, subrayó que la presión de jugar en un club de la magnitud del Guadalajara va más allá del simple hecho de jugar futbol. “Yo me voy más en eso, no que si tuvieron suerte en otro equipo o no. Creo que los jugadores y la calidad estaban, sólo que al final no es sólo jugar futbol”, dijo el flamante fichaje de los Diablos Rojos.

Briseño no descarta regresar a Chivas y afirma: “Es el equipo más grande de México”

“Amo y quiero a las Chivas, es un equipo donde me entregué completamente, la afición es espectacular y es el equipo más grande de México pero hay ciclos que terminan y era bueno para el club que tuviera un beneficio económico por mí, uno tiene que tener la madurez para dar un paso al costado… Al final me tocó a mí pero esto no es un adiós sino un hasta pronto, se que algún día volveré, a lo mejor ya no como jugador pero sí en otra faceta”.