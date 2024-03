El Club Guadalajara cambió por completo la imagen que había dejado en el partido de Ida ante América por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, por lo cual estuvo muy cerca de cumplir la hazaña, pero terminó eliminado con un 3-2 a favor para un global de 5-3.

El Rebaño Sagrado tuvo a tiro de piedra a las Águilas durante todo el primer tiempo y una buena parte del segundo, sin embargo los propios errores defensivos de los dirigidos por Fernando Gago fueron decisivos para que de alguna manera reaccionaran los capitalinos.

En la segunda mitad cayeron los dos tantos de los azulcremas y con esto la balanza se fue inclinando de su lado, a pesar de que Roberto Alvarado marcó el 3-2 que a la postre sería definitivo, aunque mantuvo a Chivas con la posibilidad de pelear por los dos goles más que en ese momento le hacían falta para avanzar a los Cuartos de Final.

El penoso error de Raul Orvañanos en la transmisión de Fox Sports

Una vez que concluyó el duelo, el narrador estelar de Fox Sports, Raúl Orvañanos cometió uno de sus acostumbrados errores indicando: “Las Chivas clasifican a la siguiente ronda de la Concacaf Liga de Campeones”, generado que de inmediato Fabian Estay interviniera para aclarar que era América el ganador de la serie.

Esto no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales que se lanzaron con todo sobre el experimentando relator, algunos indicaron que ya lo deberían jubilar, otros más lo tomaron con humor, pero muchos otros aseguraron que son tan constantes las confusiones de Orvañanos que ya no son extrañas.

Narración tendenciosa de Fox Sports a favor de América

Eso no fue todo en el duelo entre el Rebaño y las Águilas, también se notó en todo momento el favoritismo de Orvañanos y los demás integrantes de Fox Sports que no daban crédito al buen futbol de Chivas, incluso hubo un momento donde el narrador y exportero del Atlante se mostró indignado porque América no estaba metido en el partido. Otra de la peculiaridades fue cuando uno de los analistas señaló que los azulcremas cuando querían hacían daño a los tapatíos, sin tomar en cuenta que sí hubo una reacción de los locales fue por el autogol de Alan Mozo.