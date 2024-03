Para Javier Hernández haber derrotado al América 3-2, aunque el Club Guadalajara haya quedado eliminado de la Concachampions con un global de 5-3, significó un revulsivo importante para encarar el Clásico Nacional del siguiente sábado por la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024.

Chicharito Hernández afirmó que existe tristeza en el Rebaño Sagrado por quedar fuera de la competencia tan temprano, pero también celebró que pusieran contra las cuerdas a las Águilas, un equipo que le habían “vendido” como invencible, sobretodo en su casa.

“Hay formas de perder, perdimos ganándole al América en el Azteca. Había escuchado que era casi casi un equipo invencible, vinimos a su casa, con su cuadro titular y les ganamos 3-2. Era una eliminatoria de 180 minutos y regalamos muchos minutos en nuestra casa“.

”Sabemos de las exigencias, esta camisa pesa diferente también en los días de gloria, pero eso no quita que ahora ganamos el partido. Perdimos la eliminatoria, pero ganamos de visita, en el Azteca y contra el que decían que era el mejor equipo de México”, comentó Hernández Balcázar en la zona mixta del Coloso de Santa Úrsula.

Chicharito no pudo hacerse presente en el marcador. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Se enoja Chicharito con la prensa mexicana

Por otro lado, el goleador de Guadalajara no pudo ocultar su malestar cuando le recordaron las tres derrotas que sumaban antes del miércoles, pues cayeron frente a Cruz Azul y León en la Liga MX, además del 3-0 en el primer capitulo de la Concachampions frente a las Águilas en el Estadio Akron.

”Esto es algo que no me gusta de mi país. Estaban hablando de hacer historia y perdimos tres partidos, no seis, tres partidos. Que fueron contra equipos de arriba de la tabla, pero fueron tres partidos. Por eso nosotros hemos mantenido la calma”, indicó Chicharito.