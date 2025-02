Chivas se prepara para volver a tener acción frente a Atlético de San Luis por la jornada nueve del Clausura 2025 de la Liga MX. En medio de la preparación para el juego contra los Tuzos, en el Rebaño Sagrado sorprende la realidad que hoy vive Teun Wilke en el equipo rojiblanco. ¿Óscar García Junyent lo cepilló del plantel?

El Rebaño Sagrado decidió llevar adelante una fuerte reestructuración en el equipo debido a que en este campeonato se decidió utilizar más a los canteranos. Hugo Camberos, Luis Rey y Yael Padilla son los jugadores que han visto más minutos en el equipo como futbolistas formados en Verde Valle.

Esta misma situación estaba viviendo Teun Wilke, quien le había ganado el puesto a Chicharito Hernández, Ricardo Marín y Armando González. Sin embargo, de ser considerado la primera opción de Óscar García pasó a estar borrado en el equipo rojiblanco.

Teun Wilke no es tenido en cuenta por Óscar García. (Foto: IMAGO7)

En el Clausura 2025 comenzó como titular frente a Santos Laguna, anotó el gol del empate frente a Tigres y desde ahí no fue tenido en cuenta por Óscar García Junyent. De momento, el club no realizó un comunicado especial sobre lo que sucede con él, mientras que Jesús Bernal informó que no se sabe el motivo de la ausencia del atacante que brilló en Tapatío. ¿Lo convocan ante Atlético de San Luis?

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la victoria frente a Pachuca, Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles a las 21:05 del Centro de México en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. El duelo frente a Atlético de San Luis se podrá seguir bajo la transmisión de ESPN.