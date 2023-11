No hay dudas de que uno de los grandes jugadores que surgió de Chivas en los últimos 20 años es Javier Hernández y logró quedarse con el Apertura 2006. Por otro lado, en las últimas horas, el exjugador del Rebaño Sagrado habló de su debut oficial en el Guadalajara y contó un detalle que muy pocos sabían.

En septiembre de 2006 Chicharito tuvo su debut absoluto ante Necaxa, partido en el que el Guadalajara ganó por 4-0. Aquella noche entró por Omar Bravo y marcó un golazo para comenzar a llamar la atención de propios y extraños en aquella noche en el Estadio Akron.

Por otra parte, a más de 17 años de ese partido soñado, Javier Hernández reaccionó en su canal de Twitch a su primer gol. En diálogos con sus seguidores el futbolista dio detalles del enojo de Bravo y confesó que previo al gol contra los Rayos se lesionó y que en el festejo estaba feliz, pero sufría de dolor.

Javier Hernández recordó su debut soñado con Chivas.

“Chat voy a chillar. No me pongan esto”, comenzó cuando le hicieron llegar ese video. Y agregó: “Salió emputado Omar ajaj. Omar Bravo salió encabronadisimo. Llevaba dos goles. Lo entiendo, quería meter dos goles”.

A su vez, comentó que ingresaba a la playera número 45 y que era un niño aún para ese momento. “Miren el Chaval que era yo, el niño caguengue que era con el número 45”, expresó. Y añadió: “Muchos a lo mejor no lo saben. Cuando hago el gol de debut me lastimé el tobillo. Me lastimé en la jugada de gol. Me esguincé. Esguince de segundo grado. Mi tobillo está hacia adentro”.

Chicharito contó lo que se siente anotar en su debut

Por otro lado, al recordar el golazo que hizo expresó que lo envió nuevamente a Aguascalientes al defensa tras hacerlo pasar de largo. “No mames, lo mandé a Aguascalientes”, expresó.

Por último, el exatacante del Rebaño Sagrado recordó lo que se siente marcar un gol en su debut. “¿Cómo se siente hacer un gol? 18 años, todo caguengue, tu primera convocatoria con el primer equipo, tu primera concentración con el primer equipo y resulta que debutas. y para acabarla de chingar haces gol”, comentó.

Y agregó: “Una de las cosas que más me gustaron fue que todos venían a festejar sabiendo que era mi debut. La misma emoción como si fuera el primer gol”. Sin dudas, un momento único para todo Chivas.

¿Chicharito Hernández regresa a Chivas en el 2024?

Como se sabe, Chicherito Hernández hoy es jugador libre luego de haber finalizado su contrato con Los Angeles Galaxy. Debido a esto, diversos reportes indican que tendrían sobre su mesa varias propuestas, entre ellas de clubes de la Liga MX. Sin embargo, Kerry Ruiz informó que el futbolista mexicano quiere volver a jugar a Inglaterra para estar cerca de sus hijos.