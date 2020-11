Oribe Peralta afirmó que su futuro en Chivas “es incierto” y que “no depende de él”

Que Oribe Peralta es uno de los más históricos delanteros del futbol mexicano, no hay duda alguna. Así como tampoco el hecho de que su paso por Chivas de Guadalajara no ha sido el mejor hasta el momento.

La falta de minutos y goles ha hecho que el jugador se replantee su futuro en el Rebaño Sagrado. Al menos eso aseguró en diálogo con Marca Claro, donde, además, analizó la ventaja de Chivas en los cuartos de final de la Liguilla ante el América.

¿Qué es la felicidad? Aquí la explicación en una sóla foto ����

Falta un partido, pero nadie nos quita el momento vivido... �� pic.twitter.com/F7evil8KAB — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 26, 2020

Las principales declaraciones de Oribe Peralta:

Sobre su futuro en Chivas: "El futuro es incierto, por la pandemia he dejado de hacer planes y estoy tratando de disfrutar, me queda 1 año de contrato, pero hay decisiones que no dependen de mí."

Respecto a su actualidad en el conjunto Tapatío: "Yo hago todo lo que está en mis manos, trabajo para el beneficio del grupo, desde donde me toque jugaré el partido con la máxima intensidad."

En relación a los cuartos de final de la Liguilla ante América tras la ida: "La clave está en nosotros ir con la valentía e inteligencia de buscar otro gol, tenemos que hacer goles para avanzar en la serie y obligar al América para que busque el partido. Con la calidad del equipo podemos lograr el triunfo, tenemos que saber manejar la ventaja."

Sobre las indisciplinas en Chivas: "Me daba impotencia de no poder ayudar a los jóvenes que no tomaron buenas decisiones. Cada uno es responsable de las decisiones que toma, cada uno se beneficia o perjudica por ellas."