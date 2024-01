Cristian Calderón, exjugador de las Chivas de Guadalajara, fue presentado este miércoles como refuerzo del América para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El defensor se unió al eterno rival sin costo alguno, luego de negarse a renovar con los rojiblancos y finiquitar antes su salida. Algo que para el polémico David Faitelson fue una mala decisión del futbolista y más por rechazar ofertas para irse a Europa.

El exlateral del Rebaño Sagrado fue pieza clave durante la gestión del técnico Veljko Paunovic, pese a ser borrado en la Liguilla del Clausura 2023. Tuvo participación en 15 de los 19 partidos de Chivas en el Apertura 2023. Fue titular en 13 duelos y entró de cambio en par de ocasiones, para coleccionar 1.187 minutos. La dirección deportiva decidió no renovar su contrato tras una nueva indisciplina y el 26 de diciembre cerró un ciclo de cuatro años.

El Chicote Calderón ya fue presentado como el primer refuerzo del Club América para el Clausura 2024. Reportes de especialistas como César Luis Merlo o periodistas de la talla de Alejandro Orvañanos advirtieron del acuerdo inminente con las Águilas. El lateral izquierdo es apenas el décimo jugador en la historia que pasa de Chivas a su eterno rival.

El fichaje de Cristian Calderón por el Club América se llevó todos los focos y acapara la atención de los medios deportivos. Más aún después de cómo se dio su salida del Guadalajara, por motivos de indisciplina. Un reincidente cuyo último escándalo se confirmó el 3 de octubre tras el comunicado de Chivas que lo apartó del plantel. Pero 15 días más tarde recibió el perdón y hasta volvió a jugar con la playera rojiblanca. El futbolista, de acuerdo a versiones, ya tenía un preacuerdo con América antes de abandonar Verde Valle.

Antecedente del Chicote con Chivas y América

Cabe recordar que en el mercado de pases previo al Clausura 2020, América y Chivas se enfrascaron en una disputa por fichar a Cristian Calderón. Tras un desempeño notable con Necaxa, fue incluido en una transacción en combo con destino a Verde Valle, junto a Jesús Ricardo Angulo y Alexis Peña. Sin embargo, su paso por Chivas terminó el 26 de diciembre de 2023 al optar por finiquitar su contrato, que vencía en cinco días y después de cuatro años.

La reacción de David Faitelson al fichaje de Cristian Calderón

David Faitelson, ahora periodista de la cadena TUDN, reaccionó y juzgó la decisión del nuevo defensor del América. Esto, principalmente, por preferir quedarse en la Liga MX, en lugar de buscar un lugar en Europa al recibir ofertas del campeonato de Turquía.

El polémico periodista de Televisa advirtió en una serie de posteos en la red social X su parecer en cuanto al fichaje del nayarita en Coapa. Refirió que “la mentalidad del futbolista mexicano, otra vez, puesta en evidencia… Al ‘Chicote’ Calderón le ofrecían un contrato de 3 años en la liga turca. Prefirió jugar para el América. La famosa ‘zona de confort’…“.

El reconocido comunicador, posteriormente, ahondó en su inconformidad con la transferencia. Esto debido, a la critica por defender la camiseta del eterno rival del futbol mexicano. Señaló que “insisto: a mi no me gusta que el América contrate futbolistas que procedan de su acérrimo rival, pero, futbolísticamente, la firma de Cristian ‘Chicote’ Calderón no es mala. En Coapa, puede disciplinarse y descubrirse como el gran jugador que todavía prometía ser…“.

Faitelson para completar su análisis del traspaso polémico del Chicote Calderón a Coapa advirtió que “es una pena que los futbolistas que dejan o intentan dejar a Chivas luchen más por su imagen personal que por su condición futbolística… Fernando Gago debe preguntarse: ¿A que dónde llegué?“. El comunicador, luego, amplió esa opinión en un video.

América no olvida sus Chicotazos

El polivalente defensor salió de Chivas como agente libre después de ocho torneos en el redil. Coincidieron los reportes que ante la falta de acuerdo con Necaxa, el jugador llegó a un arreglo con el actual campeón de la Liga MX. Es recordado en los recientes duelos del Clásico Nacional por sus Chicotazos en los Cuartos de Final del Torneo Apertura Guard1anes 2020.