Gael Sandoval habló de su posible retorno a Chivas para el Clausura 2021 y dijo que “quiere jugar”

Walter Gael Sandoval es uno de los apuntados a regresar a Chivas provenientes de sus cesiones para integrar el plantel de cara al Clausura 2021 de la Liga MX. El mediocampista, cuyo pase pertenece al Rebaño Sagrado, actualmente se desempeña en Santos Laguna, otro de los equipos que estará presente en el repechaje de la Liguilla del Guard1anes 2020.

Respecto a esto, el jugador dialogó con Fox Sports México sobre su futuro y aseguró que “él piensa en jugar”, sea en las Chivas de Guadalajara o en Santos Laguna, refiriéndose, en el proceso, a las pocas oportunidades que tuvo en el primer equipo del Rebaño.

"No pienso en hacer un buen torneo aquí buscando impresionar en Chivas. Estoy pensando en Santos, estoy contento acá. Me están dando la oportunidad, batallé bastante. Obviamente soy de Chivas pero en su momento se verá cuál es la mejor decisión para mí. Pero no pienso en si voy a regresar", sostuvo.

También se refirió a su futuro y hasta jugó con la posibilidad de continuar en los Guerreros si el club se lo permite. "Mira yo quiero jugar, ya sea en Chivas o en Santos. Aprendí muchas cosas en estos años. En el equipo que sea, donde juegues, te va a ir bien, sea uno grande o uno más chico. Donde juegues es lo importante”, concluyó.

El volante mixto fue uno de los futbolistas más cuestionados por su bajo rendimiento durante su ciclo en Chivas, aunque volvería al primer equipo en principios del próximo año tras lo que será la salida de jugadores como Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña, por un escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y que le costó su despido inmediato de la institución Rojiblanca. Habrá que ver qué es lo que pasa.