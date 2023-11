Chivas: ¿Qué ex jugador del Guadalajara sería el mejor para las Chivas de Veljko Paunović?

A lo largo de los años más recientes en el Club Deportivo Guadalajara han pasado muchos futbolistas, todos mexicanos por la política de fichajes que tiene el Rebaño, y en algunos casos se les tiene muy poca paciencia, por lo que acaban saliendo del Redil, y un tiempo después se convierten en algunos de los mejores jugadores de la Liga MX, incluso en futbolistas de Selección Mexicana.

Un tiempo después, en el Rebaño se preguntan qué es lo que habría pasado si la paciencia fuera un poquito más. Sus opciones de mercado son escasas por la política que manejan, y esto hace que en más de una ocasión deban esperar un poco más a algunos jugadores para poder explotar todo su talento, que les ayude a acercarse al título de la Liga MX.

Ahora en el Apertura 2023 hay una serie de jugadores que pasaron por las filas rojiblancas, y no rindieron lo que esperaba, por lo que acabaron saliendo. Tiempo después, se ha confirmado que Chivas no estaba equivocada con el talento y potencial que vio, solo no se dieron los tiempos o el momento para que lo explotaran y fuera de utilidad para el Rebaño.

Si bien, el Guadalajara está saliendo a flote en la Liga MX, es innegable que hay zonas del campo en dónde les falta calidad, y no de esos jugadores podría haberla aportado para que las Chivas fueran un mejor equipo y así, ser un contendiente de primer nivel para ser campeón del balompié azteca semestre a semestre.

Los ex jugadores de Chivas que hoy serían titulares en el Guadalajara

Guillermo Martínez no triunfó en Chivas y ahora lo hace en Puebla

Desde la salida de Rodolfo Cota, el Guadalajara no ha encontrado un portero del que fiarse para que los salven en los momentos de más apremio, como lo hizo el actual guardameta del León. Hoy en día Antonio Rodríguez es titular del Club Tijuana y un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana, y viendo el nivel de Miguel ‘Wacho’ Jiménez, sería titular.

Uno de los más difíciles de imaginar es Alejandro Zendejas, quien llegó desde la MLS al Rebaño con la promesa de ser un jugador con mucho futuro, que nunca encontró su lugar en la escuadra rojiblanca, y salió camino al Necaxa, dónde explotó y acabó en el odiado rival, el Club América. Zendejas en más de una ocasión le ha anotado a Chivas en el Clásico Nacional.

Si bien, Ricardo Marín está haciendo una gran labor como delantero de Chivas, sus números están lejos de ser lo que se esperaría de un atacante que lleve al Rebaño a lo más grande, con apenas cuatro goles en el Apertura 2023, la mitad de los que ha hecho Guillermo Martínez, quien tuvo un pequeño paso de seis meses por el Guadalajara, y después de picar piedra hoy está siendo uno de los mejores nueves de la Liga MX con el Puebla.

La salida de Jesús Angulo estuvo condicionada por el arribo de Víctor Guzmán, quien en su primer torneo brilló como se esperaba, aunque este segundo se ha apagado por completo, y el “Canelo” supera sus números en el presente Apertura 2023 y demuestra el buen jugador que dejó partir el Rebaño.

Los refuerzos necesarios en Chivas para el Clausura 2024

Roberto Alvarado es la estrella de Chivas

Veljko Paunović ha hecho una gran labor con un plantel parecido al que otros entrenadores nunca pudieron llevar tan lejos, sin embargo, a la escuadra rojiblanca le hace falta calidad para poder mirar a los ojos a los más fuertes, y para eso, se necesita un refuerzo prácticamente por línea para aspirar a grandes cosas.