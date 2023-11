Chivas se encuentra en pleno cierre de la fase regular del Apertura 2023 de la Liga MX con el objetivo de lograr nuevamente la clasificación directa a la Liguilla. Por otro lado, mientras se acerca la definición del campeonato, parte de la directiva piensa en el regreso de Chicharito Hernández y afirman que lo quieren hacer a base de billetazos. Sin embargo, reportan que el exjugador del Rebaño Sagrado tendría una decisión tomada, por lo que al Guadalajara se complica la misión.

A lo largo de los últimos meses hemos informado que Fernando Hierro buscó solucionarle a Veljko Paunovic el problema que tiene con el centro atacante. Debido a esto, llegaron Daniel Ríos y Ricardo Marín quienes no terminaron de convencer al entrenador, por lo que se insistió por Alan Pulido, de gran presente en Sporting Kansas City, y por Luca Martínez Dupuy, futbolista que milita en Rosario Central de Argentina.

Teniendo en cuenta esto, Chivas quiere lograr tener un fichaje bomba en el mercado de pases de invierno, como sucedió en el verano con Érick Gutiérrez, por lo que tendría decidido ir por Javier Hernández. Para esto, el Guadalajara quiere convencer a su exatacante con un millonario contrato para que vuelva vestir el jersey del Rebaño Sagrado.

“Según el reporte de Fox Sports, lo que Chivas piensa hacer es analizar a cuál de sus delanteros van a mandar a chiguagua y con eso ya hablar con Chicharito formalmente para decirle: ‘Mira, aquí está este proyecto. Te podemos ofrecer el sueldo de Alexis Vega, que ya lo vamos a mandar a la burguer. No son los siete millones que ganabas en el LA Galaxy, pero son dos milloncitos y medio que tampoco se desprecian’, y así ver si lo pueden convencer de que regrese al Guadalajara”, informó Kerry Ruiz en su canal de YouTube.

Chivas quiere a Chicharito para el Clausura 2023. (Foto: Imago)

Sin embargo, en el mismo reporte, el periodista enfatiza que Javier Hernández no sabe aún cuál será su futuro, pero que está claro que no seguirá en Los Angeles Galaxy debido a que no surgió nada en las últimas semanas. De esta manera, recién en diciembre empezará a analizar su futuro como agente libre.

¿Qué detiene a Javier Hernández para volver a Chivas?

A pesar de esto, no todo es color de rosas para el Guadalajara debido a que Kerry Ruiz informó que Javier Hernández quiere volver a jugar en Inglaterra. Su gran anhelo es estar cerca de sus hijos, por lo que no le interesa ir a vestir el jersey de una institución sin un gran palmeres.

Encuesta ¿Crees que Chivas necesita de Javier Hernández en el equipo? ¿Crees que Chivas necesita de Javier Hernández en el equipo? Sí, Chivas necesita un atacante goleador. No, Chivas debe confiar en los atacantes que tiene. YA VOTARON 14 PERSONAS

“La idea que tenía Chicharito es irse a Inglaterra, vivir allá, estar cerca de sus hijos. No le importa estar en un nivel bajo, en un equipo malo de la Premier Leagues o hasta en la Championship para estar cerca de sus hijos“, informó Ruiz. De esta manera, el Rebaño Sagrado deberá realizar una oferta seductora para terminar de convencer al atacante que se formó en Verde Valle.