Chivas vs. Kansas City: Una Inteligencia Artificial predijo el resultado ¿Fracaso?

Chivas de Guadalajara, uno de los favoritos de la Liga MX, se encuentra al borde de la eliminación tras caer en Cincinnati. Los rojiblancos bajan el telón de la Región Central 3 con la visita al Sporting Kansas City y urgen del triunfo en el Children’s Mercy Park para poder avanzar en esta Leagues Cup 2023.

Una reconocida Inteligencia Artificial ya pronosticó el virtual resultado del Rebaño Sagrado este lunes en Kansas City. Ya veremos si esta contundente predicción se cumple y qué pasará con el futuro próximo de los entrenados por Veljko Paunovic.

¿Cuándo juegan Chivas vs. Sporting Kansas City?

El Club Deportivo Guadalajara completará su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 este lunes 31 de julio en el Children’s Mercy Park de Kansas City. Un partido que tiene pautado su inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

Sporting Kansas City vs. Chivas: ¿Qué predijo la IA?

La inteligencia artificial Google Bard pronosticó el resultado de este partido de las Chivas frente al Sporting Kansas City tras un análisis de datos, estadísticas, resultados previos y posibles, todo a través de su sofisticado algoritmo. Así, reveló al equipo que avanzará de ronda en la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023.

La IA Bard adelantó que Chivas parte como claro favorito en esta ocasión, pues cabe recordar que Sporting no contará con su delantero Alan Pulido tras ser expulsado en Cincinnati y fue sancionado, por lo que advirtió que “el partido Chivas vs Sporting Kansas City de la Leagues Cup 2023 será un partido muy cerrado. Ambos equipos están en buena forma y tienen jugadores talentosos. Chivas es el favorito para ganar, pero Sporting Kansas City no será fácil de derrotar, aunque las ausencias serán claves“.

¿Cuál será el resultado, según Google Bard?

Al consultar a Google Bard sobre un posible resultado, la IA asegura que Chivas se impondrá en el tiempo reglamentario. De este modo, los rojiblancos pasarán a 16vos de Final, detrás del FC Cincinnati. Bard afirmó que “al ser favoritos, Chivas tendría que poder aprovechar las carencias del rival y debilidades en zonas de ataque y defensa. Consiguiente, un resultado de 2-0 o 2-1, siempre que su plantilla no regale balones“.