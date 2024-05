Claudio Bravo recordó el Chile vs. México y dejó mal parado a Chicharito Hernández

Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana y una leyenda viviente del fútbol nacional, ha vuelto este año a su casa. Después de una destacada carrera en el fútbol europeo, donde dejó su huella en clubes como el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, Chicharito regresó a las Chivas de Guadalajara, el equipo que lo vio brillar por primera vez en el ámbito profesional.

Su vuelta al país ha sido recibida con entusiasmo por parte de la parcialidad rojiblanca y ciertos cuestionamientos por parte de periodistas y aficionados rivales. Recientemente, Chicharito fue titular en el debut del Rebaño en la Liguilla, mostrando que su calidad y experiencia siguen siendo un valor importante. El experimentado delantero quiere ahora dejar su sello en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La anécdota que deja mal parado a Chicharito Hernández

Sin embargo, mientras Chicharito se enfoca en su desempeño con Chivas, un recuerdo doloroso sigue persiguiendo tanto a él como a la afición mexicana: el encuentro contra Chile en los cuartos de final de la Copa América 2016. Aquella noche en el Levi’s Stadium de Estados Unidos, el Tri sufrió una de las derrotas más duras de su historia, cayendo por un humillante marcador de 7-0 ante La Roja.

El partido no solo representó una dolorosa eliminación para México, sino que dejó heridas profundas en el orgullo de los aficionados y en la reputación del equipo nacional. En la previa a una nueva edición del certamen continental, el portero chileno Claudio Bravo dejó expuesto a Chicharito por su actitud en aquella derrota.

Durante el partido, Hernández le habría suplicado a Bravo que detuvieran la marcha para no hacer más abultada la derrota: “Me acuerdo de que me venía a apretar ‘Chicharito’. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren en el segundo tiempo’”, comentó Bravo sobre la conversación con el delantero mexicano en medio del encuentro. Aquella derrota resonó en todo el país y causó mucha controversia respecto a la verdadera calidad del equipo nacional.

Tres jugadores de Chivas en la prelista para la Copa América 2024

Mientras el Tri se prepara para una nueva edición de la Copa América, el entrenador Jaime Lozano dio a conocer la prelista de jugadores convocados, la cual cuenta con la presencia de tres futbolistas rojiblancos. Raúl Rangel, Jesús Chiquete Orozco y Roberto Alvarado integran la nómina inicial y se espera que también queden en la lista definitiva para la Copa América a disputarse en suelo estadounidense.