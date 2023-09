El ser futbolista de Chivas no es una tarea nada sencilla debido a la responsabilidad que implica el defender una de las playeras más importantes de todo el continente, por lo que exjugadores como la leyenda Claudio Suárez son voces autorizadas para hablar sobre la actualidad del Rebaño y el rendimiento de elementos como Alexis Vega.

El Emperador fue directo y aseguró que Gru está tratando de reencontrarse con su mejor versión futbolística, pero no lo está logrando, por lo que inclusive la afición del Guadalajara ya está perdiendo la paciencia en el atacante con el dorsal número 10.

“Ahorita el Piojo Alvarado está en mejor momento. Alexis sí todos están esperando que reaccione, pero no lo está demostrando (…) No sé qué le esté pasando, porque ya tiene tres lesiones muy serias y de la última no ha quedado al cien por ciento, tiene esa irregularidad, hay partidos en los que de plano no pasa nada con él.

“Ya le está presionando la afición de Chivas, siempre es exigente. El día de hoy estamos hablando de que no van a contar con Alexis, pero creo que Chivas tiene un buen plantel para suplirle”, declaró Suárez en Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2023 entre rojiblancos y regiomontanos está pactado a jugarse el próximo domingo 3 de septiembre en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.