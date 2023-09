El dirigir a un club de la grandeza e importancia como Chivas no es una tarea sencilla para ningún entrenador, por lo que el trabajo de Veljko Paunovic ha sido cuestionado severamente en diversos lapsos; sin embargo, el entrenador y ahora analista de futbol, José Luis Sánchez Solá, responsabilizó al serbio de la irregularidad del Rebaño en el Apertura 2023.

El Chelis no tuvo inconveniente en expresar su opinión, en donde atribuyó a la necedad del europeo de colocar a los jugadores del Guadalajara en posiciones que no conocen, además de que lo criticó por hablar mucho, situación que atrae hacía él los reflectores ante un resultado adverso.

“Él sabe, porque la crítica que sabe de futbol va en contra de los movimientos que él hizo y lo sabe, no lo ha reconocido públicamente, pero sabe que no ha acomodado bien a la gente y se está presionando para él (…) Si hablara menos, se comprometería menos. A final de cuentas, habla y habla y dice y no te saca el resultado por malos movimientos de él, se compromete más y se le achaca más la derrota a él”, declaró el extimonel del Puebla en ESPN.

Paunovic ha sido blanco de cuestionamientos recurrentes por su política de rotación de varios jugadores rojiblancos, además de habilitar en posiciones que desconocen a varios futbolistas como Víctor Guzmán que ha jugado de centro delantero o ahora con Érick Gutiérrez, a quien lo coloca en la contención, pese a siempre jugar más adelantado.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2023 entre rojiblancos y regiomontanos está pactado a jugarse el próximo domingo 3 de septiembre en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.