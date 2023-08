La grandeza de Chivas implica que solamente los mejores jugadores mexicanos sean los que porten el jersey rojiblanco, por lo que históricamente muchos futbolistas se han convertido en históricos del balompié nacional por sus hazañas en el Rebaño y tal es el caso de Claudio Suárez, quien pudo jugar en el América.

El Emperador reveló que tras su brillante paso por Pumas, club del cual debutó, varios equipos se interesaron en ficharlo, en donde dos de ellos eran las Águilas y el Guadalajara, por lo que tuvo sus razones para elegir a los rojiblancos, asegurando que no se arrepiente de esa decisión.

“A mí me ofrecieron ir al América y dije que no. Con Pumas había mucha rivalidad y de ahí me fui a las Chivas (…) Más allá del dinero, analizas muchas cosas y tuve ofrecimientos cuando salí de los Pumas y era entre América, Chivas y Toluca, pero ellos andaban peleando los descensos y decidí irme a Chivas, por lo que representa, puros mexicanos. No me arrepiento porque me fue bien, salí campeón y todavía me recuerda la gente, no pasé desapercibido”, declaró el exdefensor en Fox Sports.

Claudio Suárez fue uno de los zagueros más importantes en la historia del futbol mexicano imponiendo récord de apariciones con la Selección Mexicana, mundialista y campeón con el Guadalajara en el Verano 97 con las Súper Chivas.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Xolos?

El compromiso de la jornada 5 del Apertura 2023 entre rojiblancos y fronterizos está pactado a disputarse el próximo martes 22 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que comenzará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.