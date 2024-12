La gran novela del mercado de fichajes de invierno en el futbol mexicano es la de Jesús Orozco Chiquete. El defensor es el principal tema de disputa entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara. En la Máquina Cementera tenían tomada con firmeza la decisión de ejecutar su cláusula de rescisión, o al menos eso hicieron presumir en un primer momento.

Sin embargo, luego el club azulado quiso negociar un plan de pagos por el mismo monto de la cláusula (11 millones de dólares). En Chivas se mantuvieron inflexibles en la postura de no negociar al defensor, ya que no le convencían las cuotas que proponían desde la Ciudad de México.

De igual manera, en ningún momento quisieron negociar a su defensor estrella. Orozco Chiquete fue formado en las fuerzas básicas del club y en este 2024 logró afianzarse en el equipo titular con tan solo 22 años. De cara al futuro, el zaguero era una pieza fundamental, pero ahora está por verse dónde terminará jugando y con qué rol.

Entre los aficionados de Chivas se nota un hastío por lo largo que es el culebrón del mercado. La parcialidad rojiblanca espera una pronta definición, ya sea por la salida o la permanencia del jugador. Además, aunque se quede en el Rebaño Sagrado, la relación con el fanático marca un antes y un después ya que él presionó para salir.

El caso en el que Chivas fungió como potencial comprador

Un caso similar al de Jesús Orozco Chiquete también lo tuvo como protagonista a Chivas, aunque desde el otro lugar. El Rebaño Sagrado quiso incorporar este año a Fidel Ambriz, pero el Club León quería que solo saliera por el precio de su cláusula: 10 millones de dólares.

Por el lado del jugador, él quería ser transferido a Europa. Chivas llegó a ofrecer 7.5 millones de dólares, según reportes de medios como El Informador. No obstante, Ambriz no aceptó por su deseo de emigrar a Europa. Finalmente, por el jugador de 21 años no llegó ninguna oferta desde el viejo continente y terminó siendo traspasado a Rayados de Monterrey en 7.4 millones de dólares.